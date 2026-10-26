內地女生憑AI研發購物審批程式　靠陌生人管錢包　掀全網審批熱

筆者今天要聊的，有點意思哦！你們有沒有跟筆者一樣的，每天都會抽出部分時間來刷購物網站。看看想買的產品價格有沒有波動？平台有沒有發更大額的優惠券？還有什麼可以買買買的？



就算產品選定、比完價格、領完優惠券，準備下單的時候，又開始做思想工作，到底買不買？當然，這都不稀奇哈，每年購物節幾乎都這狀態。但是今天筆者被拯救了，起因是誤闖一個新圈子，專門「 勸我別買 」！

名字叫「 錢包請等等 」，是一個 26 歲女生自己開發的。（科技狐提供）

不是廣告哈！是筆者刷到官方消息，說最近這個小程序剛上線就爆火，每天訪問量已經超 350 萬了。然後筆者也進去逛了逛，誒，還真別說，笑點很多！

不廢話，筆者直接說下這是個什麼小程序。名字叫「 錢包請等等 」，是一個 26 歲女生自己開發的。說是她平常喜歡衝動消費，又受到 「 購物審批 」 的玩法啟發，加上自己研究生學的就是交互設計。所以她花了 8 天時間，藉助 WorkBuddy 等 AI 工具整出來了。不誇張，筆者體驗了一天，直觀感受：

1. 頁面簡約、方便操作。

點進去之後，首頁就一個 「 發起一筆審批 」 頁面。這個頁面就是 「 錢包請等等 」 的主要功能。把你自己最近糾結買的東西，名字、價格、想買原因、是否有更便宜替代品、審批方式、發送選項填上就可以了。

就像筆者這樣：

筆者提交iPhone Duo的購買審批。（科技狐提供）

來看網友們的神奇申請：

還有一個 「 廣場 」 頁面，必逛、好逛！在 「 廣場 」 裏可以看到其他玩家提交的 「 審批 」 內容。可以說是相當精彩了！在這裏面，你能洞察當代用戶的生活、精神狀態！狂刷幾個小時，筆者發現，用戶提交審批的熱門品類。

最多的，是食物！當下就想買奶茶，求投票喝不喝？幾塊錢的巧樂滋，求問買不買？晚餐吃什麼，看看大家的菜單？甚至提前考慮周末吃什麼？

還有手機數碼 3C 類產品，正對應最近 「 雙十一 」 的大優惠力度；服裝類，正好契合秋冬季降溫；遊戲類、模型手辦類、演唱會門票等娛樂類開銷，也不乏 「 消費申請 」。這些還是正常的。

還有些很大額的，買車、買房也有不少網友發起審批。超 30 萬元的Tesla、超 88 萬元的學區房等等，這些大額審批一發出來，令人直觀感受到生活與置業的沉重壓力。肯定也有不少逆天操作了。

這部分就是筆者要強調的第二部分

2. 趣味體驗拉滿

例如有用戶提交 「 超 9 億找外星人，因為工作需要 」 ？網友還投票批准了？給出的理由是：「 買了讓我看看 」 、「 難得一見的外星人沒有理由不買 」 、「 生小外星人了分我一個 」 ......

還有更逆天的。讓網友幫忙審批 「 要不要花 1.6 億給自己換通勤工具（導彈） 」 的？購買理由填的是 「 早上起不來，這個能快一點，地鐵太擠了，想把他們炸了 」 ？

有些小眾的： 「 求審批，能不能花 1 分錢買空氣 」 ，力求呼吸新鮮空氣。審批網友給出通過理由，「 這不買會死吧 」 ！也有正在過情關的，忍不住求大家幫忙審批 「 要不要結束一段感情 」 、「 想見異地的他，要不要去見 」 ......

總之，目前有百萬玩家參與，這個小程序已經收集了非常豐富的內容。比較有看點的就是，參考大家在買什麼？以及網友們千奇百怪的思路，放飛自我、徹底瘋狂的狀態等等。

3. 互動即時迅速

筆者剛提交審批，就有不少網友幫忙投票給出建議。雖然筆者在提交 「 15999 元的 iPhone Duo 」 要不要買審批的時候，在購買理由一欄，打趣式的寫道 「 因為買不起，所以想買 」 。

但是很快就有網友投票回覆：

「 你都買不起了，那我就通過審批 」

「 夢想還是要支持一下 」

「 買不起那得買啊 」 ；



還有非常嚴謹的勸告 ：

「 摺疊手機不值得，太貴 」

「 性價比低 」......



實話說，這種立馬收到網友善意幫助的體驗感，還是非常有衝擊力的，會立馬開心、感受到網友們的暖心。這一點，也是小程序立馬出圈爆火的核心原因之一。筆者也了解過其他網友的使用感受。

不少網友表示：

「 路過的網友來幫你審批，好多網友、陌生人來給我通過了審批，感覺大家都好好呀，好可愛的人們。 」

「 好好玩的感覺，發明這個的人很有趣哇。 」



當然也有人覺得很無聊：

「 閒得慌 」

「 沒必要，想買買，幹嘛糾結 」

「 還不如直接問 AI 」



......這類聲音也是不少的。關於使用評價，其實還是千人千面，都可以理解。筆者更關注的是！客觀來說，這樣一個功能基礎的小程序，能有短時間的爆火，那也算是比較成功的案例了。

【延伸閱讀】神人復刻《蜘蛛俠》綠魔滑板載人升空 曾爆燃起火 靠AI助攻圓夢（點擊連結看原文）

+ 6

總結

儘管它給玩家帶來的實用性、趣味性、內容豐富程度、社交互動等體驗都有限，大概率很難做大做強再創輝煌。但是！要特別關注一個細節：

這款小程式是開發者借助 AI 工具一手打造出來的，每天能有百萬玩家進入頁面，進小程序有個小廣告，單這一筆收入，就夠她小賺一筆。可見現在的 AI 創收，真的大有市場啊！

筆者認為，只要好學有創意、不乏執行力，外加有爆款打造能力，應該後續還有更多類似的出圈 AI 作品！

大家可以動動腦，要是你能做一個實用趣味應用，你會考慮做哪方面的？說不定，下一個爆款產品的開發者，就是你哦！

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