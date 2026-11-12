28歲中國留學生澳洲與房東爭執 被襲斷兩指 再控友人捲走救命錢
撰文：鄭寧
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一名在澳洲墨爾本留學後畢業的28歲中國男子稱，近日到房東住所打牌，因金錢糾紛發生爭執，遭在場另一人持刀襲擊，膝蓋受傷、兩根手指被斬斷。他其後向親友籌得5.4萬澳元（約27.5萬港幣）支付手術及醫藥費，託一名相識數月的朋友代收，惟對方收款後失聯。他表示已向當地警方報案，並嘗試聯絡中國駐墨爾本總領館求助。
據《極目新聞》報道，事主方先生來自河北石家莊，曾就讀墨爾本蒙納士大學（Monash University），目前已畢業。他於11月11日在社交平台發文，講述遇襲及醫藥費被人取走的經過。
方先生向該報表示，11月8日凌晨，他應邀到房東的公寓打啤牌，期間因金錢糾紛與房東發生爭執。房東邀請的其他朋友隨後介入，與他打起來，其中一人衝入廚房取刀，斬傷其膝蓋，並斬斷兩根手指。他稱，施襲者事後逃離現場，當地警方仍在追查其下落。
銀行卡遺失未補領 拜託友人代收醫藥費
遇襲後，方先生向家人及朋友籌集了5.4萬澳元，用於支付手術及醫藥費。他解釋，自己只有一張澳洲當地銀行卡，早前遺失後一直未補領，因此請親友先將款項轉入朋友Laura的銀行戶口，希望由對方代為繳費。
方先生稱，Laura是他在當地認識的一名中國留學生，兩人相識約四五個月，一直相處良好，因此頗為信任對方，未料對方收到款項後便無法聯絡。內媒《極目新聞》曾嘗試添加該名女子的微信，但未獲通過；致電其在國內家人，電話亦處於關機狀態。
方先生的朋友Suki表示，事發後一直在醫院照顧他的日常生活，並協助聯絡當地警方，希望追查施襲者及追回款項。Suki亦展示了與警方往來的電郵。她在郵件中交代事件經過，警方回覆稱，待方先生身體狀況好轉後，需要到墨爾本西區警署錄取口供，並表示會協助追回款項。
方先生亦稱，已嘗試聯絡中國駐墨爾本總領館尋求協助。
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