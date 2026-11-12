杭州保姆縱火案失妻兒　深情丈夫被曝與現任妻移居悉尼急發文澄清

2017年杭州保姆縱火案男戶主林生斌，曾因痛失妻兒建立深情丈夫人設為人熟知，他當年為紀念遇難妻兒而創立的童裝品牌「潼臻一生」，獲得許多網民支持，但其後他在2021年再婚，引發網民抨擊，更出現很多陰謀論。



網傳他已攜現任妻子及一雙兒女定居澳洲悉尼富人區，一對子女更入讀當地私立學校，此外，平台資料顯示，林生斌名下現存4家公司，其中三家與亡妻共同關聯的企業已被列入經營異常名錄．再次引發網民批評。



針對近日網傳攜妻兒移居澳洲悉尼富人區的說法，2017年「杭州保姆縱火案」男戶主林生斌今日（12日）發布澄清，林生斌強調，自己近五年來一直居住在杭州，從未出國，所謂移民澳洲、入住富人區及子女入讀當地私校的說法純屬捏造。他同時澄清自己「有且僅有一個孩子」，於事發四年後出生，並重申從未婚內出軌或家暴，與現任妻子之間絕無有愧於故人的交集。



2017年杭州保姆縱火案男戶主林生斌，曾因痛失妻兒建立深情丈夫人設為人熟知。（微博）

2017年6月22日，杭州藍色錢江小區發生縱火案，保姆莫煥晶蓄意縱火，導致林生斌的妻子朱小貞及三名年幼子女不幸身亡。（微博）

回顧這宗慘劇，2017年6月22日，杭州藍色錢江小區發生縱火案，保姆莫煥晶蓄意縱火，導致林生斌的妻子朱小貞及三名年幼子女不幸身亡。事後，林生斌在網上開設「老婆孩子在天堂」的社交帳號，時常發文悼念妻兒，甚至將四人容貌紋在背上。其「深情丈夫」的形象深植人心，多年來獲得全網網民的極大同情與支持。

在2021年6月30日，林生斌突然發文宣布已組建新家庭並育有一女「暖暖」，其後透露與現任妻子小樂（前公司實習生）早於2019年11月已確定戀愛關係。事件隨即惹來網民極大反彈，質疑他一直在消費大眾同情心以作營銷。

當時網絡上甚至出現謠言，指控林生斌涉及當年的縱火案。同年8月，杭州市聯合調查組針對網絡傳言發布通報，澄明經調查核實，未發現林生斌參與策劃、實施縱火案的事實。儘管官方證實了其清白，但其人設已徹底崩塌，此後便銷聲匿跡，直至近日移居澳洲的傳聞流出，才再度成為輿論焦點。

2017年震驚全國的「杭州保姆縱火案」中，痛失妻兒的男戶主林生斌，自2021年宣佈再婚生女引發巨大爭議後，便逐漸淡出公眾視線。然而，11月11日，內地網絡熱搜榜突然出現「#林生斌時隔5年更新社交平台#」的話題。有網民爆料指，他已帶同現任妻子及一對兒女移居澳洲悉尼過著富裕生活，與當年全網同情的悲情形象形成強烈對比，再次引發內地網民熱議。

自2021年宣布再婚生女引發巨大爭議後，便逐漸淡出公眾視線。（微博）

針對近日網傳攜妻兒移居澳洲悉尼富人區的說法，2017年「杭州保姆縱火案」男戶主林生斌今日（12日）發布嚴正澄清聲明，逐一反駁多項網絡謠言。

林生斌強調，自己近五年來一直居住在杭州，從未出國，所謂移民澳洲、入住富人區及子女入讀當地私校的說法純屬捏造。他同時澄清自己「有且僅有一個孩子」，於事發四年後出生，並重申從未婚內出軌或家暴，與現任妻子之間絕無有愧於故人的交集。

此外，林生斌在聲明中點名斥責宋祖德、劉信達等陰謀論者，無視法院生效判決及公安通報，長期誣衊其為縱火案「幕後黑手」，是對逝者的褻瀆及對倖存受害者的二次傷害。

他亦否認「天價賠償金」及「鎮魂墓」等迷信傳言，指墓址是與亡妻朱小貞親屬共同選定，且透過官方渠道向朱家父母支付的款項遠超法定繼承份額。林生斌解釋，過去五年保持沉默並非默認，而是一直透過民事及刑事自訴等法律途徑維權；他坦言自己並非道德完美之人，願為自身行為負責，但絕不接受無中生有的誣衊。

林生斌當初指控，綠城不斷篡改消防記錄。（網絡圖片）

此外，林生斌在聲明中點名斥責宋祖德、劉信達等陰謀論者，無視法院生效判決及公安通報，長期誣衊其為縱火案「幕後黑手」，是對逝者的褻瀆及對倖存受害者的二次傷害。

他亦否認「天價賠償金」及「鎮魂墓」等迷信傳言，指墓址是與亡妻朱小貞親屬共同選定，且透過官方渠道向朱家父母支付的款項遠超法定繼承份額。

林生斌解釋，過去五年保持沉默並非默認，而是一直透過民事及刑事自訴等法律途徑維權；他坦言自己並非道德完美之人，願為自身行為負責，但絕不接受無中生有的誣衊。

網傳定居悉尼別墅 子女入讀私校

綜合內地傳媒報道，此前有網民透露，林生斌目前已定居於澳洲悉尼著名的富人區莫斯曼（Mosman）的一棟別墅內，而他與現任妻子所生的一對子女，亦已順利入讀當地的私立學校。

翻查資料，林生斌自從2021年捲入輿論風暴後，其社交平台便一直處於停更狀態。直到今年6月，他的微博才時隔5年再度發文，更新內容為某品牌的發布會相關話題，似乎正逐步恢復其商業活動，至昨日（11日）相關動態被網民截圖轉發，迅速登上微博熱搜。

林生斌被爆定居於澳洲悉尼著名的富人區莫斯曼（Mosman）的一棟別墅內。（微博）

與亡妻關聯公司列「經營異常」

在商業版圖方面，據內地企業資訊平台「企查查」資料顯示，林生斌名下目前共關聯13家企業，其中9家已經註銷或吊銷。

在4家存續狀態的企業中，除了他擔任監事的「浙江吾格服飾有限公司」外，其餘3家（杭州睿尚服飾有限公司、杭州著筆服飾設計有限公司、杭州御垅正衣服飾有限公司）均為他與亡妻朱小貞共同關聯的企業。不過，風險資訊顯示，這3家企業均因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，被當局列入經營異常名錄。此外，他當年為紀念遇難妻兒而創立的童裝品牌「潼臻一生」，其對應的公司現亦已註銷。