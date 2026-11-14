76歲婦將患癌男同事接返屋企照顧14年　被嘲倒貼回應：無關愛情

山東濟南76歲退休婦人張計，14年前偶然探望患有直腸癌、獨居病重的82歲老同事張洪全，見對方生活拮据、形同「等死」，將他接回家中照料。儘管多年來飽受街坊「倒貼」閒言，甚至遇上自己兒子患白血病，張計仍信守承諾不離不棄。



《濟南日報》報道，兩人分房而居、財政嚴格AA制，以超越血緣的「兄妹情」攜手走過抗癌路。2017年開始，張洪全的腳踝因受直腸癌「牽連」又起變故，皮膚掉落，露出鮮紅的肉，需要每天沖洗。為避免「廢水」感染肌肉，張計「心生一計」，買了一個花盆當洗腳盆，幫他淋洗，用過的水立即從盆底漏掉了。四年堅守，2021年，腳踝裸露處長出了新皮膚。



張計表示，「直到2023年，張洪全的身體情況才算穩定下來。最近幾年，他搶著做早飯和午飯，天天都有笑意。」



山東濟南76歲退休婦人張計，14年前偶然探望患有直腸癌、獨居病重的82歲老同事張洪全，見對方生活拮据、形同「等死」，將他接回家中照料。（濟南日報）

見老同事獨居「等死」決定接回家照料

事件始於2012年初春，已退休的張計偶然拜訪多年未見的老同事張洪全，被眼前景象嚇了一跳。當時張洪全妻子已逝、子女不在身邊，他自己則患上直腸癌，左腿腫脹發黑，站一會便氣喘如牛，醫生曾斷言他「最多再活兩年半」。更甚的是，他獨居在沒有電梯及暖氣的五樓單位，僅靠蜂窩煤爐取暖，整個人處於「等死」狀態。

張計於心不忍，當下脫口而出：「去我家住吧，我來幫你！」由於張計當時老伴剛離世不久，張洪全起初擔心「影響不好」而婉拒；但張計認為救人不能耽擱，三番四次登門勸說，指出自己獨居的一樓大屋有暖氣且出入方便。經過3個月思想掙扎，張洪全終於在2012年夏天搬進張計家中，兩人各住一間房、門對門，成為異父異母的「親兄妹」。

遭街坊嘲「倒貼」 分房睡、財政AA制證清白

孤男寡女同住一屋簷下，難免招來非議。有不知情的街坊在背後指點：「老伴走了不到一年，就找個老頭回來，還一身病，沒見過這麼倒貼的。」亦有遠房親戚勸張計向男方收取十多年房租。面對流言蜚語，張計秉持「清者自清」一笑置之，並以實際行動劃清界線：「我倆之間純屬友誼，無關愛情，都沒有再組家庭的意思。」

在金錢方面，張計更是分毫必清。兩人日常開銷實行「AA制」，這個月花她的、下個月花他的；她又定期到銀行將兩人的退休金分別存入各自名下的定期戶口，連銀行職員都大感佩服。

張洪全剛搬入時戶口僅餘一萬多元（人民幣，下同），2014年他兩度動手術缺錢，張計二話不說借出3.6萬元；2020年張洪全兒子病逝，張計又墊付了1.5萬元醫藥費。在她的悉心打理下，張洪全如今已存下一筆可觀積蓄，早前外孫結婚時更豪氣拿出5萬元作賀禮，張計亦額外贊助了1萬元。

買花盆改裝洗腳盆防感染 曾因照護壓力瀕臨抑鬱

14年抗癌路絕不容易。2014年張洪全手術後一度喪失自理能力，覺得活著沒有尊嚴、整天想尋死；張計每天面對面牽著他的手，自己往後退、引導他一步步往前走，堅持3年終讓他重新站起來。2017年，張洪全腳踝受病情牽連潰爛見肉，為免洗腳污水引起感染，張計靈機一動買來花盆充當洗腳盆，讓污水直接從盆底漏走，每日細心沖洗，足足花了4年才讓患處長出新皮膚。

山東濟南76歲退休婦人張計，14年前偶然探望患有直腸癌、獨居病重的82歲老同事張洪全，見對方生活拮据、形同「等死」，將他接回家中照料。（濟南日報）

照料期間，張洪全曾因性格固執與張計冷戰近兩年，甚至埋怨外出散心的張計「心野」，令張計一度壓力大至瀕臨抑鬱。2019年，張計的親生兒子突患白血病住院8個月，親友紛紛勸她「勸退」張洪全以專心照顧兒子，但張計依然選擇咬緊牙關，同時撐起兩個病人。

兩家人成至親：多活一天就有成就感

被問及為何能無私付出14年，張計坦言是敬重對方的人品。原來張洪全是一名擁有57年黨齡的退役軍人，生病前擔任單位辦公室主任，曾多次自費遠赴外地，熱心幫同事找回參軍檔案以解決退休待遇問題。

張計認為「樂意幫助有正能量的人」，而她自己亦是街坊眼中的大善人，曾買下臨盆在即的燒餅店女店主所有麵粉送路人讓其安心待產，又連續32年接濟居於農村的舅媽。

直到2023年，張洪全的身體狀況終於穩定下來，近年更每天搶著煮早、午飯，臉上重現笑容。張計的善舉亦深深感染了兩家人，張洪全的女兒每週都會專程登門煮飯探望，直言「阿姨比親媽還要好，是自己學習的榜樣」；張計的兒子亦每週抽空陪伴兩位老人家。

張洪全的女兒每週都會專程登門煮飯探望，直言「阿姨比親媽還要好，是自己學習的榜樣」；張計的兒子亦每週抽空陪伴兩位老人家。（濟南日報）

張計表示，他們兄弟姊妹六人的名字全帶「言」字旁，源自父親「言出必踐、一諾千金」的家訓。她淡然道：「但行好事，莫問前程。張洪全多活的每一天，都讓我很有成就感。」