劉歡並非「不死癌症」奪命　秘抗膀胱癌14年　遺孀淚灑8千字長文

被譽為中國「音樂之父」的劉歡於9月底病逝，享壽63歲。外界傳聞他罹患股骨頭缺血性壞死（又稱「股骨頭壞死」），俗稱「不死癌症」而亡。遺孀盧璐對此發文闢謠，證實劉歡是罹患膀胱癌，辛苦抗癌長達14年後離世。



盧璐在微博發出8000字長文，訴說劉歡秘抗膀胱癌14年的辛酸過程，劉歡在2012年9月錄製《中國好聲音》期間被確診為早期膀胱癌，但他為了不讓節目組擔心，秘密接受治療，如期完成後續的節目錄影，包括《好聲音》、《中國好歌曲》等。

被譽為中國「音樂之父」的劉歡病逝，享壽63歲。（微博圖片）

盧璐所寫千字文全文 訴說劉歡秘抗膀胱癌14年的辛酸：

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盧璐透露，劉歡在初期治療5年後，癌症卻復發了，當時醫生建議切除膀胱杜絕後患，但劉歡因為重視生活品質以及尊嚴，最後拒絕醫生建議，還直言「寧死不背尿袋」，抗癌多年甚至未曾向外界喊痛或掉眼淚。直到去年年底，劉歡發現病況「疑似轉移」，由於當時岳父病危過世，為了不讓老婆擔憂，他獨自隱瞞病情，直到元旦才向老婆坦言，隨後也證實癌細胞已擴散全身。

盧璐文中提到，今年3月時，劉歡到上海嘗試新藥，想放手一搏，4月還接下《流浪地球3》主題曲邀約，繼續他的音樂事業，遺憾的是，天不從人願，劉歡在今年9月1日因嚴重腹瀉送急診，雖然當時已經在試新藥物，卻因為併發「細菌性腸炎合併免疫性腸炎」導致感染急劇惡化，9月20日高燒不退，22日病情突然急轉直下，9月26日宣告搶救無效身亡。

面對丈夫長達14年的抗癌過程，盧璐闢謠「不死癌症」折磨而身亡的傳聞，她指出，丈夫確實於2009年罹患突發股骨頭缺血性壞死，但在當年回國接受人工髖關節置換手術後便已完全康復。

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