英雄聯盟S16｜Faker第11次殺入八強！iG激戰3局時隔7年重回淘汰賽

英雄聯盟s16｜2026英雄聯盟全球總決賽（S16）瑞士輪第四階段迎來關鍵的晉級之戰。在2-1組別的BO3淘汰賽席位爭奪中，衛冕冠軍T1以2比0乾淨俐落地橫掃地橫掃歐洲二號種子MKOI，成為繼DK與GEN之後第三支鎖定八強淘汰賽席位的戰隊；隨後登場的LPL四號種子iG則與北美強敵LYON鏖戰三局，最終以2比1力克對手，時隔七年重新殺回世界賽八強舞台。



T1橫掃MKOI鎖定八強！（LoL Esports）

iG激戰3局時隔7年重回淘汰賽！（LoL Esports）

營運窒息：T1兩局碾壓粉碎歐洲希望

首場對決中，面對風格激進的MKOI，T1展現出頂級強隊的賽場把控力。首局比賽雙方陷入膠著纏鬥，上路選手Doran挺身而出帶領隊伍打破僵局，斬獲單局MVP；次局T1更是全線提速，僅用時約25分鐘便推平敵方主堡，以2比0輕取對手晉級。這場勝利不僅讓T1穩步邁向四連冠征途，更書寫了電競史上難以企及的豐碑——這是傳奇選手Faker和T1俱樂部第11次踏入全球總決賽八強淘汰賽，再度印證「只要T1進入世界賽，就從未缺席淘汰賽」的鐵律（自2013年起，只要參賽從未缺席淘汰賽）。

營運窒息：T1兩局碾壓粉碎歐洲希望。（LoL Esports）

T1 vs MKOI（2:0）



第一局：Doran安比薩力挽狂瀾

BP陣容：

T1：上路安比薩（Doran）、打野李星（Oner）、中路星朵拉（Faker）、下路剎雅（Peyz）、輔助納帝魯斯（Keria）

MKOI：上路納爾（MYRWN）、打野姬亞娜（Elyoya）、中路阿卡莉（Jojopyun）、下路凱莎（Supa）、輔助亞歷斯塔（Alvaro）

第一局BP陣容。（LoL Esports）

關鍵團戰細節：

前期交鋒（5分鐘）：MKOI中路Jojopyun阿卡莉在河道抓到機會Solo Kill Faker星朵拉取得首殺（First Blood），MKOI憑藉前中期強突進陣容掌握前期節奏。

MKOI中路Jojopyun阿卡莉取得首殺。（LoL Esports）

中期逆轉（21分鐘）：巴龍區爭奪戰，Oner李星率先擊殺姬亞娜撕裂陣型，Doran安比薩進場打滿AOE豪取雙殺，T1打出1換4順勢收下第一條巴龍，穩住局勢。

T1打出1換4順勢收下第一條巴龍，穩住局勢。（LoL Esports）

決勝團戰（39分鐘）：第7條小龍的龍魂決戰，MKOI陣型分散。Doran安比薩關鍵裸舉舉中MKOI核心輸出凱莎配合Keria一鉤鉤中銜接控制，凱莎果斷交出金身後仍被秒殺；痛失主力輸出的MKOI瞬間潰敗，T1團滅對手打出0換5（ACE），直接長驅直入點爆主堡。Doran憑藉6/0/6零陣亡的統治級表現榮膺MVP。

T1團滅對手打出0換5。（LoL Esports）

第二局：極速節奏，Keria遊走碾壓

BP陣容：

T1：上路關（Doran）、打野嘉文四世（Oner）、中路星朵拉（Faker）、下路燼（Peyz）、輔助卡瑪（Keria）

MKOI：上路鄂爾（MYRWN）、打野趙信（Elyoya）、中路維克特（Jojopyun）、下路伊澤瑞爾（Supa）、輔助瑟菈芬（Alvaro）

第二局BP陣容。（LoL Esports）

關鍵團戰細節：

閃電遊走（2分鐘）：Keria卡瑪開局精準捕捉時間差，果斷Roam至中路配合隊友擊殺維克特拿下首殺，打亂MKOI中野部署。

Keria卡瑪靈性遊走拿下首殺。（LoL Esports）

龍坑團滅（19分鐘）：第3條小龍爭奪，Oner嘉文四世先手開戰，Doran關進場剪碎後排擊殺伊澤瑞爾，Keria依靠技能拉扯收掉瑟菈芬，T1再度完成0換5 ACE對手，並穩穩收下聽牌龍。

T1再度完成0換5 ACE對手，並穩穩收下聽牌龍。（LoL Esports）

速推落幕（24分鐘）：T1於中路強行推進，Oner大絕「浩劫降臨」框住兩人，Peyz燼在後排精準狙殺鄂爾，T1團滅對手後僅用時24分半點爆主堡，Keria憑藉全圖遊走與團戰拉扯節奏奪得MVP。

Oner大絕「浩劫降臨」框住兩人，Peyz燼在後排精準狙殺鄂爾。（LoL Esports）

跨越2565天：iG絕境逆轉撕破質疑

本賽季從LPL涅槃組一路披荊斬棘、踩著據LPL官方統計僅約4％機率重回國際賽場的iG，在瑞士輪迎來狀態火熱的LYON。首局打野Wei與中路Rookie節奏拉滿，以一波勢如破竹的團戰先拔頭籌；雖然次局被韌性十足的LYON扳平比分，但決勝局中iG穩住陣腳，憑藉更具穿透力的團戰配合徹底擊潰對手前線，大比分2比1鎖定勝局。從2018年仁川登頂、2019年止步四強，到如今2026年S16舞台，時隔漫長的七年，iG終於在世界賽淘汰賽的大門前重新擦亮了隊徽。

跨越2565天：iG絕境逆轉撕破質疑。（LoL Esports）

iG vs LYON（2:1）



第一局：TheShy鄂爾「叫羊」開道，Wei野區制霸

BP陣容：

iG（紅方）：上路鄂爾（TheShy）、打野菲艾（Wei）、中路歐羅拉（Rookie）、下路剎雅（JiaQi）、輔助露璐（Meiko）

LYON（藍方）：上路藍寶（Dhokla）、打野夜曲（Inspired）、中路賽勒斯（Saint）、下路伊澤瑞爾（Berserker）、輔助卡瑪（Isles）

第一局BP陣容。（LoL Esports）

關鍵團戰細節：

Wei前期利用菲艾的大絕鎖頭機制強抓LYON下半區，在野區碰撞中壓制Inspired夜曲的發育節奏。

中後期小龍團，TheShy鄂爾遠距離「叫羊」精準撞飛LYON雙C，配合Rookie歐羅拉的大絕領域形成毀滅性控制鏈，JiaQi跟進輸出打殘局，iG穩健推進先拔頭籌。

TheShy鄂爾遠距離「叫羊」，iG贏下團戰。（LoL Esports）

第二局：LYON衝排體系扳平

LYON果斷變陣，選出歐拉夫搭配強衝排陣容。面對iG傳統拉扯打團體系，LYON利用歐拉夫開大絕免控直接硬撼iG後排，自始至終給予極大壓力，憑藉扎實的正面推進將大比分扳成1比1平手。

第二局BP陣容。（LoL Esports）

第三局：四手長Poke速推，JiaQi凱特琳接管比賽

BP陣容：

iG（紅方）：上路杰西（TheShy）、打野特朗德（Wei）、中路奧莉安娜（Rookie）、下路凱特琳（JiaQi）、輔助拉克絲（Meiko）

LYON（藍方）：上路卡桑帝（Dhokla）、打野趙信（Inspired）、中路勒布朗（Saint）、下路路西恩（Berserker）、輔助米里歐（Isles）

第三局BP陣容。（LoL Esports）

關鍵團戰細節：

下路線殺（2分48秒）：iG明確將戰術重心傾斜至下路，JiaQi凱特琳利用手長優勢配合夾子陷阱壓制，加上Meiko拉克絲精準Q技能直接擊殺路西恩打出線殺，奠定推塔節奏。

Meiko拉克絲以進為退Q技能命中路西恩。（LoL Esports）

拉扯消耗（10至20分鐘）：iG的杰西、奧莉安娜、拉克絲與凱特琳組成四長手消耗鏈，Wei特朗德則在正面用冰柱減速防衝排。LYON的勒布朗與趙信多次嘗試強開，但都被Meiko拉克絲的護盾與JiaQi凱特琳的夾子化解，完全打不出有效爆發。

杰西、奧莉安娜、拉克絲與凱特琳組成四長手消耗鏈，20分鐘逼上LYON高地。（LoL Esports）

河道收官（23分鐘）：iG抓死LYON走位失誤的落單成員後順勢逼團，在河道決戰中，JiaQi凱特琳憑藉超長射程與致命節奏轟出Triple Kill（三殺），iG打出0換4徹底瓦解對手防線，隨後中路一波長驅直入，在23分59秒速推點爆主堡。JiaQi憑藉冷靜的夾子封位與頂級輸出獲選決戰局MVP。

iG打出0換4徹底瓦解對手防線，隨後中路一波長驅直入。（LoL Esports）

淘汰賽版圖初定：賽事後續看點

依照LoL Esports官方賽事規範規定，瑞士制階段累積3勝的隊伍將直通八強淘汰賽階段。

截至2026年10月29日上午，八強席位已確認四席：

Gen.G (GEN)（LCK 賽區）



Dplus KIA (DK)（LCK 賽區）



T1 (T1)（LCK 賽區）



Invictus Gaming (iG)（LPL 賽區）



八強席位已確認四席。（LoL Esports）

LCK 賽區展現出統治級的實力，三支三支參賽隊伍全部以3勝0負或3勝1負的高勝率提前搶灘八強。剩餘四個淘汰賽席位，將在隨後的2勝2負生死輪中全面角逐。對於仍身處出局邊緣的隊伍而言，容錯率已經歸零。

資料來源：LoL Esports