內地豬肉價格暴跌創10年新低　仲平過蔬菜　有超市驚現每斤1.98元

近日，內地不少市民反映，豬肉價格大幅走低，部分品類售價甚至低於蔬菜。據全國最新批發價格監測數據顯示，進入11月，全國豬肉平均批發價為14.81元/公斤（人民幣，下同），生豬價格已創出近10年新低。盒馬、山姆等生鮮超市的豬肉也明顯降價。



據網民發布的圖片顯示，有超市的豬後腿肉的價格為1.98元/斤（內地為500g）。（小紅書）

在肉舖，價格上標明「尾骨5元/500g」。（新聞坊）

綜合內媒《新聞坊》、《第一財經》報道，多名網民在社交平台發帖稱，菜市場、生鮮超市的豬肉價格大幅下降。

據網民發布的圖片顯示，有超市的豬後腿肉的價格為1.98元/斤（內地為500克），豬手的價格為9.8元/斤，豬腳的價格為8.8元/斤等。

有網民直言，「我記得以前排骨都要二三十一斤，剛畢業都吃不起排骨……好的部位的豬肉也挺貴的，現在真的好便宜，為什麼？」、「雞蛋都4.3元（一斤），豬肉才4.9元（一斤），這個價格對嗎？」

近日，內地不少市民反映，豬肉價格大幅走低。（小紅書）

在肉舖，價格上標明「黑豬大排特價12元」。（新聞坊）

據全國最新批發價格監測數據顯示，進入11月，全國豬肉平均批發價為14.81元/公斤，生豬價格已創出近10年新低。

內媒《新聞坊》記者走訪上海的街市發現，部分豬肉價格已明顯低於蔬菜，5元就可以買到比拳頭大的精肉。一名豬肉攤的攤主稱，「一家人20塊錢的話，肉可以吃很多了。」

《新聞坊》記者走訪滬上菜場發現，部分豬肉價格已明顯低於蔬菜，5元就可以買到比拳頭大的精肉。（新聞坊）

《新聞坊》記者走訪滬上菜場發現，部分豬肉價格已明顯低於蔬菜，5元就可以買到比拳頭大的精肉。（新聞坊）

據了解，普通豬肉行情低迷，屠宰後的白條肉批發價每公斤不到12元，處於周期低位。品牌肉、黑豬肉價格也應聲而落。內地生鮮超市盒馬、叮咚、永輝、山姆等豬肉也明顯降價。有業內人士表示，「從業28年來，第一次遇到生豬收購價一年出現兩次探底的情況。」

據價格監測數據顯示，11月9日，全國外三元生豬均價報8.63元/公斤，創下今年最低價，也是近10年的國內最低豬價，此前為今年4月中旬的8.77元/公斤。

談及今年生豬市場出現「旺季不旺」行情原因，永輝超市相關負責人表示，主要原因是豬肉需求減弱，生豬上市量增加，生豬供大於求等因素所致。據悉，近幾年生豬養殖已進入精細化管理，養殖水平提升，單頭母豬的產出提高。加之消費分流禽肉、牛肉等，進一步壓縮了豬肉價格的反彈空間。

近日，內地不少市民反映，豬肉價格大幅走低，部分品類售價甚至低於蔬菜。（小紅書）

針對現狀，農業農村部已在今年印發《生豬產能綜合調控實施方案（2026年修訂）》，將全國能繁母豬正常保有量目標從3900萬頭下調至3750萬頭，目前能繁母豬存欄量已經逐步回歸合理區間。預計到明年元旦、春節期間，隨著醃臘、灌腸等冬季傳統消費旺季全面啟動，豬肉價格有望迎來階段性修復。