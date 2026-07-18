四川曝假牛肉黑心工廠　豬肉抹牛血香精冒充牛肉　涉案逾¥100萬元

近日，四川什邡警方搗毀3個牛肉制假窩點，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額超100萬元（人民幣，下同）。據悉，該團伙以豬肉為原料，經塗抹牛油及混合牛肉香精的牛血冒充牛肉進行銷售，其中牛肉香精使用過量有致癌風險。事件曝光後引起網民憤怒，紛紛表示希望嚴懲。



四川什邡警方搗毀3個牛肉制假窩點，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額超100萬元，案件正在進一步調查中。（「什邡公安」微信公眾號）

該團伙以豬肉為原料，經塗抹牛油及混合牛肉香精的牛血冒充牛肉進行銷售。（人民日報）

豬肉「抹牛血和香精」冒充牛肉 涉案金額超100萬元

據四川省什邡市公安局微信公眾號7月10日通報，什邡市公安局環食藥大隊在工作中發現，該市有流動攤販以低於正常市場價販賣鮮牛肉，肉質和來源存在重大隱患。民警立即聯合市場監督管理局和農業農村局開展調查，並取樣送檢，確認所售牛肉實為加工後的豬肉。

經調查，該團伙以豬肉為原料，經塗抹牛油及混合牛肉香精的牛血冒充牛肉進行銷售。且自2025年下半年起，該團伙為謀取非法暴利，形成採購、加工、分銷的完整制假售假鏈條，將大批假牛肉分售多地，嚴重擾亂市場秩序，直接危害廣大群眾飲食安全和身體健康。

該團伙以豬肉為原料，經塗抹牛油及混合牛肉香精的牛血冒充牛肉進行銷售。（人民日報）

該團伙以豬肉為原料，經塗抹牛油及混合牛肉香精的牛血冒充牛肉進行銷售。（人民日報）

據作案人供述，他們將牛血過濾後，加水和牛肉香精，塗抹在豬肉上以冒充牛肉。什邡公安成功搗毀制假窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人16名，查獲肉製品原料、半成品「牛肉」近1噸，牛肉香精6桶，牛血、牛油若干，涉案金額超100萬元。目前，案件正在進一步辦理當中。

現場查獲肉製品原料、半成品「牛肉」近1噸，牛肉香精6桶，牛血、牛油若干。（人民日報）

事件曝光後引發網民憤怒，多人對「豬肉假冒鮮牛肉」的方法感到震驚，表示希望嚴懲，「這種一定要嚴格處理」「嚴查食品安全非常重要！」「抓得好！太壞了」，還有網民對燒烤攤售賣的平價肉提出質疑，「難怪我昨晚在路邊燒烤攤2元一串的牛肉，根本沒吃出牛肉的味道」。

四川什邡警方搗毀3個牛肉制假窩點，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額超100萬元，案件正在進一步調查中。（「什邡公安」微信公眾號）

0.5公斤牛肉香膏可將25公斤豬肉調味接近牛肉

據公開資料介紹，牛肉香精（也稱牛肉香膏、牛肉風味粉）是一種常見的食品添加劑，主要功能是賦予食材濃郁的牛肉味或香氣。據悉，僅需0.5公斤裝的牛肉香膏，即可將25公斤的豬肉調味至接近牛肉的香氣。由於豬肉的市場價格遠低於牛肉，該添加劑常被不法商販用於降低成本、牟取暴利。

長期食用此類超標食品，可能會增加罹患癌症的風險。（「什邡公安」微信公眾號）

福建省質監局質檢院專家指出，牛肉香膏內含的 I+G（呈味核苷酸二鈉） 及水解蛋白等成分，雖為法規允許的食品添加劑，但臨床與食品安全標準皆有嚴格限量。然而，市面上部分香精產品存在標示不清的問題，甚至以「用量不限」誤導使用者，極易導致食品加工過程中添加劑嚴重超標。長期食用此類超標食品，可能會增加罹患癌症的風險。