豬肉抗生素超標37.5倍遭重罰1.2億　雙匯發展再致歉：誠懇接受

今年5月，內地肉製品龍頭企業「雙匯發展」旗下子公司生產的豬肉產品被曝出抗生素嚴重超標，超標幅度達到37.5倍。雙匯發展隨後發布致歉聲明。國務院食安辦高度重視，會同公安部、農業農村部、市場監管總局成立工作組，嚴肅查處違法違規行為。



10月9日晚，河南雙匯投資發展股份有限公司發布《關於誠懇接受行政處罰決定的公告》再次致歉並指，收到政府監管部門的行政處罰決定書，誠懇接受。



雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。（微博@雙匯）

10月9日晚，河南雙匯投資發展股份有限公司發布《關於誠懇接受行政處罰決定的公告》再次致歉並指，收到政府監管部門的行政處罰決定書，誠懇接受。（雙匯）

公告指出，近日，因黑龍江望奎雙匯「豬後鞧肉」林可黴素殘留超標問題，望奎雙匯北大荒食品有限公司和河南雙匯投資發展股份有限公司收到政府監管部門的行政處罰決定書。

根據處罰決定書，望奎雙匯被沒收違法所得165.39萬元（人民幣，下同）、罰款3307.79萬元；雙匯發展被沒收違法所得170.1萬元、罰款3401.93萬元；公司被警告並罰款200萬元。董事長萬宏偉被罰款3764.62萬元，總裁、副總裁喬、總工程師分別被罰566.10萬元、646.94萬元、658.62萬元。

雙匯發展表示，誠懇接受行政處罰，堅決全面落實整改要求，鄭重向消費者和社會公眾致歉，並將以此為戒，深刻反思。

黑龍江省市場監督管理局發布抽檢通告顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的豬後鞧肉抽檢樣品不合格。（示意圖/微博@半島網）

雙匯發展還指出，將圍繞源頭採購管控、檢驗檢測升級、生產過程控制、配強專業力量、全鏈條安全體系、深化全員培訓六個方面，對現有食品安全管理體系進行全面整改完善。完善生豬供應商審核體系，加強生豬採購環節質量把控，強化用藥記錄和休藥期制度執行情況核查。

此外，還將加強檢測設備與檢測人員配置，完善食品安全風險監測機制，加大對林可黴素等風險監測項目的抽檢力度，與第三方專業檢測機構開展深度合作，提升檢測技術水平。

肉製品龍頭雙匯子公司豬肉抗生素超標37.5倍 官方致歉：全面排查

據此前報道，黑龍江省市場監督管理局發布抽檢通告顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的豬後鞧肉抽檢樣品不合格。該產品生產日期為2025年8月27日，抽檢取樣地點為黑龍江當地比鄰優選連鎖超市明湖分公司，屬於已經流入終端消費市場的在售產品。

菜場裏的雙匯鮮肉鋪。（看看新聞）

檢測數據表明，該批次豬肉中林可黴素殘量超過相關規定值37.5倍，獸藥殘留超標問題極其嚴重。據黑龍江市場監管局的信息，長期或過量攝入林可黴素超標的食品，可能引發胃腸道反應、噁心嘔吐、腹瀉，嚴重時可能導致偽膜性腸炎。

5月28日，河南雙匯投資發展股份有限公司聲明稱，對於望奎雙匯北大荒食品有限公司豬後鞧肉林可黴素殘量超標一事深表歉意，公司第一時間成立專項工作組，趕赴涉事企業進行全面排查。