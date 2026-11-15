豬肉染色塗牛脂油噴香精冒高級牛肉　DNA鑑定成鐵證　男子判囚7年

四川綿陽近日審結一宗以豬肉冒充牛肉的製假售假案。不法分子利用人工染色、噴香精及塗抹牛脂油（Beef Tallow）。等「三重偽裝」，將低價豬肉充當高價牛肉出售，一年多牟取暴利逾百萬元（人民幣，下同），主犯一審被判囚7年。



犯罪嫌疑人以每斤10至14元購入豬腱子肉，用檸檬黃人工上色修飾筋膜紋理，噴牛肉香精篡改氣味，再在表面塗牛脂油覆蓋豬肉特質。（央視財經）

犯罪嫌疑人以每斤10至14元購入豬腱子肉，用檸檬黃人工上色修飾筋膜紋理，噴牛肉香精篡改氣味，再在表面塗牛脂油覆蓋豬肉特質。（央視財經）

低價豬肉染色充牛肉 每斤30至35元牟暴利

據《央視財經》，今年5月，綿陽遊仙區市場監管部門巡查時，發現一名流動攤販手拉車上擺滿色澤紅潤的「鮮肉」。

執法人員要求出示檢疫合格證，攤主聲稱「證件就近可取」，轉身離去後一去不返。有圍觀消費者上前問「牛肉多少錢一斤」，而攤主剛才明明說是豬肉，執法人員當即察覺有異，聯繫公安。

有圍觀消費者上前問「牛肉多少錢一斤」，而攤主剛才明明說是豬肉，執法人員當即察覺有異，聯繫公安。（央視財經）

今年5月，綿陽遊仙區市場監管部門巡查時，發現一名流動攤販手拉車上擺滿色澤紅潤的「鮮肉」。（央視財經）

警方僅用2小時便鎖定攤主軌跡，直撲其居民區窩點，發現他正清理生產工具。經查，犯罪嫌疑人以每斤10至14元購入豬腱子肉，用檸檬黃人工上色修飾筋膜紋理，噴牛肉香精篡改氣味，再在表面塗牛脂油覆蓋豬肉特質。

報道指出，假牛肉以每斤30至35元出售，遠低於市場價。DNA物種鑑定最終確認：涉案肉製品全部為豬肉。從2025年5月起，羅某某、翁某某一年多獲利逾百萬元。

法院一審以生產、銷售偽劣產品罪判羅某某有期徒刑7年並處罰金，翁某某判3年、緩刑3年並處罰金。

報道指出，假牛肉以每斤30至35元出售，遠低於市場價。（央視財經）

廉價鴨肉乾貼標冒充風乾犛牛肉 DNA檢測97%現形

四川省市場監管部門以此為契機，全面鋪開肉製品專項整治。內江有不法分子購進廉價鴨肉乾，換裝貼標冒充高價風乾犛牛肉，利用網絡平台售假。

經DNA檢測，鴨肉源性佔比高達97.23%。涉案人員因生產、銷售偽劣產品罪，被判處有期徒刑十個月。

此外，瀘州某食品廠用過期冷凍兔肉加工臘肉、超範圍使用「誘惑紅」上色，一年內兩次違法被罰；成都青白江查獲假冒進口牛肉，無檢疫證明及報關單，移送公安；自貢富順查獲近10噸無檢疫證明冷凍豬板油，偽造廠址冒用廠名銷售，全部銷毀。

全省嚴打 今年查辦逾4500宗案件

今年以來，四川省已查辦肉製品領域行政違法案件3769宗，偵辦涉肉製品刑事案件810宗，拘捕犯罪嫌疑人1706名，搗毀製假售假窩點306處，涉案總金額1.8億餘元。