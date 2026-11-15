青島男載一家四口高速公路開智駕瞓覺　交警截查揭司機慣犯兼違例

山東青島一名司機在高速公路行駛時，竟開啟智能輔助駕駛系統後直接放倒座椅躺臥睡覺。警方截查後，發現車內載有一家四口，未成年人更違規坐在副駕駛位，同時司機過往曾有多次開智能輔助駕駛後玩手機及閉眼休息的前科，交警已對其多項違法行為依法處罰。



司機開啟「智駕」後放倒座椅呼呼大睡。（影片截圖）

公安部交通管理局消息，11月7日，山東青島高速交警接到舉報，稱一輛紅色SUV在高速公路上行駛時，司機躺在座椅上睡覺，疑似借助智能輔助駕駛操控車輛。根據線索，交警迅速鎖定該車，並將其引導至收費站查處。

經查，司機當日載著一家四口出行，他認為高速公路上路況平穩、車流不大，開啟智能輔助駕駛後便放倒座椅閉目休息，認為不影響安全。警方不僅發現副駕駛座違規乘坐未滿12歲的未成年人，更查實該司機曾多次邊開智能輔助駕駛，邊玩手機或閉眼休息。

最終，交警對涉事司機盲目依賴智能輔助駕駛功能的行為作出嚴肅批評教育，並對其多項違法行為依法予以處罰。

交警截查後，司機承認自己開啟「智駕」後睡覺。（影片截圖）

交警截查後，司機承認自己開啟「智駕」後睡覺。（影片截圖）

按照內地《汽車駕駛自動化分級標準》，汽車智能駕駛共有L0至L5六個級別。L0~L2為輔助駕駛，需人工全程監管；L3~L5逐步實現系統主導；L5為完全無人駕駛。

中國汽車技術研究中心首席專家姜國凱解釋，目前市面銷售的車輛，最高屬於組合駕駛輔助系統（L2級別）。當輔助駕駛功能打開後，司機仍需要始終保持注意力，雙手不能離開方向盤（軚盤），司機依然是車輛的第一責任人。

過度依賴輔助駕駛極易導致司機分心、應變能力下降；在夜間、塞車、施工路段或彎道山路等複雜環境下，系統隨時可能識別失靈或突發故障，釀成嚴重車禍。

交警提醒，智能輔助駕駛並非可以代替人工的自動駕駛、無人駕駛。使用該功能時，司機必須全程保持駕駛位值守，實時監測路況動態，確保車輛處於可控狀態，不能有酒後駕駛、疲勞駕駛、分心駕駛等違法行為。