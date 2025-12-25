中國首輛L3級自動駕駛重慶上路通行　專家：高難度實戰考場

工信部在12月中旬公布了中國首批L3級有條件自動駕駛車型準入許可，長安深藍SL03為率先拿到L3級自動駕駛「身份證」的兩款車型之一，並將在重慶指定區域開展試點，開啟L3級自動駕駛時代。本星期起，全國首輛獲得L3級自動駕駛號牌的車輛已經在重慶上路通行。專家表示，重慶成為高難度的實戰考場，為L3級自動駕駛的安全可靠落地，提供了非常寶貴的「壓力測試」場景。



按照國家標準，自動化駕駛一共分為6個等級，L3是從輔助駕駛到自動駕駛的一個關鍵分水嶺。據「重慶廣電-第1眼TV」報道，牌照為「渝AD0001Z」的L3級自動駕駛汽車是全國首批拿到「身份證」的車型，獲準在重慶市內環快速路、新內環快速路（高灘巖立交—賴家橋立交）及渝都大道（人和立交—機場立交）開展上路通行試點。

有關路段為當地市民主要出行道路，有著車輛密集擁堵、車流頻繁匯入匯出、事故高發、道路施工等複雜路況。而上路當日是雨霧天氣，並疊加擁堵，但即使面臨相鄰車道加塞、前車急煞等狀況，系統仍能靈活有效應對，司機不需操作，只需做好準備，在特殊情況下接管車輛即可。長安科技人工智能基礎與應用副總經理梁鋒華介紹道，從L2級到L3級，最直觀的區別，就是司機可以從之前全程關注前方同時手握軚盤，變成有條件地來進行「脫手脫眼」。

司機不需操作，只需做好準備，在特殊情況下接管車輛即可。（重慶廣電-第1眼TV）

目前，量產的乘用車皆處於輔助駕駛的階段。此次發出L3級有條件自動駕駛車型準入許可，是要讓符合要求的車型正式上路，為L3級自動駕駛大規模走向消費者積累經驗、做好準備。至於首批試點落地重慶的關鍵原因，就是「場景優勢」。

招商車研智能網聯技術專家丁雪聰所在的招商車研深度參與了試點工作的頂層設計與標準建設，她介紹，無論是雨霧等變幻莫測的天氣，還是隧道、多層立交、大彎大坡等複雜交通道路結構，都是對自動駕駛系統最具挑戰的天然考題。所以，重慶自然就成為了高難度的實戰考場，為L3級自動駕駛的安全可靠落地，提供了非常寶貴的「壓力測試」場景，「可以說，如果在重慶能夠通過測試，那麽在平原地區就能夠形成『降維打擊』。」

如果在重慶能夠通過測試，那麽在平原地區就能夠形成「降維打擊」。（重慶廣電-第1眼TV）

長安汽車歷經長達10年的積累，正是高難度「考場」歷練出的「優等生」。在重慶真實道路上，其L3級自動駕駛系統已經測試超500萬公里。其中，測試場景要素達到191類，超出國標10倍，極限場景佔比36%，場景要素超出國標49%，全程保持「零事故、零違規」。

梁鋒華介紹，此次申請工信部準入許可，長安汽車也經歷了堪稱嚴苛的測試與安全評估，全過程是全鏈路地來進行監控，對於重大風險零容忍。同時，場地測試時，實際上是按照極限工況，甚至叫超極限工況來進行測試的，但系統都有非常好的表現，特別是在交通擁堵場景的安全性，達到了人類的數十倍。

L3級自動駕駛試點落地重慶。（重慶廣電-第1眼TV）

此外，L3級自動駕駛試點落地重慶原因，還得益於在標準上「先行一步」，一系列本地自動駕駛道路測試、準入和上路通行試點管理辦法，提供堅實政策保障。當前，重慶還在試點「車路雲一體化」，市經濟信息委汽車工業處副處長羅滕飛表示，下一步，當地將積極支持長安汽車等整車企業利用先發優勢，申報更多車型開展L3級自動駕駛上路通行試點，加快開展智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點，率先實現特殊場景商業閉環，加速推進智能駕駛商業化進程，助力該市建設智能網聯新能源汽車之都。」