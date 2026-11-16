巴塞新星耶馬轉發辱華片惹議 事後僅刪帖冷處理 球迷促公開道歉
撰文：許祺安
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剛隨西班牙奪得世界盃的巴塞隆拿新星耶馬（Lamine Yamal），11月16日被揭在個人社交帳號轉發一段含嚴重歧視亞裔、辱華元素的二次創作動畫。影片以模仿蹩腳口音、歪曲亞洲文化、醜化亞裔形象等方式，充斥濃厚種族歧視色彩，嚴重傷害包括中國在內所有亞裔群體的民族情感。
刪帖冷處理當認錯 內地球迷促公開道歉
據《ZAKER新聞》，影片中出現了「ching chong」字樣及針對華人的歧視性表述。或許是看到了網民的反對和批評，耶馬大約3個小時後取消了該影片的轉發。截至發稿，耶馬本人及巴塞隆拿球會均未發佈任何致歉聲明。
但不少內地球迷不接受冷處理，堅決要求耶馬公開、正式道歉，正視錯誤，尊重中國球迷與中華文化。
值得一提的是，國內著名足球媒體「懂球帝」在今日有關西班牙隊的報道標題中特意刪除了耶馬的名字，似乎是在「封殺」耶馬。
目前身兼蒙牛、OPPO代言
公開資料顯示，2026年1月，蒙牛乳業官宣耶馬為品牌代言人，巧妙利用2026馬年與其名字「馬」字，大玩「馬上牛」諧音梗，一度登上熱搜。
早於2025年1月，總部位於深圳的OPPO亦宣佈其為全球品牌大使，其面孔頻繁出現在內地多個城市的廣告位。
麥巴比前車可鑑 三語道歉仍難挽損失
足壇此前已有先例。2026年10月，法國球星麥巴比在採訪中發表涉華不當言論，同樣引發中國球迷強烈不滿。
中國足協第一時間與皇家馬德里嚴正交涉，要求公開正式道歉。蒙牛、東鵬飲料、妙可藍多等合作品牌隨即宣佈終止與麥巴比的全部合作。
中央廣播電視總台叫停涉及麥巴比的賽事播出與廣告，央媒下架相關報道，其微博、小紅書帳號亦被禁言。
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