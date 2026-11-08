麥巴比風波｜超市為清庫存出奇招！老闆貼紙遮樣：換人啦這瓶我上

效力於皇家馬德里的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）受訪時稱自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，在內地引發極大爭議。



東鵬特飲、蒙牛等內地贊助商火速單方面終止合約，然而怎麼處理這批印有麥巴比頭像的產品，讓許多老闆陷入糾結。近日，有河南網民發現了一種特殊包裝的東鵬飲料「補水啦」，瓶身上的麥巴比被印有該超市品牌創始人馬昕彤頭像的貼紙所遮擋。



據《界面新聞》報道，飲料業內人士稱，通常代言人終止合作的情況，飲料廠家很難回收，因為不是涉及到食品安全的產品召回。怎麼處理這批印有麥巴比頭像的產品，讓許多終端門店老闆陷入糾結。廣東一家小商鋪店主李芬曾表示，下架印有麥巴比頭像包裝的補水啦之後，卻不知道怎麼處理這批產品。當她跟廠家業務員溝通能否回收或換貨時，對方稱他也不知道怎麼處理。

印有麥巴比頭像包裝的補水啦。（小紅書）

近日，有多名河南網民稱，在一家連鎖超市門店看到一種特殊包裝的「補水啦」，瓶身上的麥巴比被印有該超市品牌創始人馬昕彤頭像的貼紙所遮擋，貼紙上馬昕彤舉著紅牌或手指向前，旁邊則印有「吃牌啦」「不尊重中國的下場吧」「換人啦！這瓶我上」「越位啦！底線不能踩」的話語。

有網民評論稱：「發聲明是一派，承擔庫存是一派麼？」「這種貼貼紙的做法我覺得是可以的，相當於給打馬賽克了，公司是一刀切了，經銷商的死活不管了，經銷商總要想辦法降低損失吧。」

特殊包裝的「補水啦」。（截圖）

據《極目新聞》，馬昕彤是零售品牌「折扣牛」創始人。河南周口一家「折扣牛」門店職員稱，馬昕彤是他們的老闆，貼紙是公司統一印製的，為了清印有麥巴比頭像的「補水啦」庫存。商品的價格和原來一樣，沒有打折。

此前報道

據此前報道，麥巴比近日受訪時被問及最喜歡關於他的哪個表情包，他回應稱，覺得最好笑的表情包是一張將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，他經常和朋友一起用這個meme，特別是打遊戲的時候。麥巴比所指的中國獨裁者被認為是毛澤東。

麥巴比自爆最愛換臉毛澤東meme被批辱華。（影片截圖）

事件在內地迅速引發爭議，著名體育媒體「懂球帝」深夜發聲明稱，麥巴比的言論涉及對中國和中國人民的傷害，他們不能進行翻譯，又指麥巴比傷害了中國球迷和中國人民的感情。有網民在留言區表示：「對這種傷害偉人的事堅決零容忍。」「絕對沒有原諒的餘地，他道歉也沒用了。」

事後，多家官媒均發文批評麥巴比言論不當，《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文促其道歉，東鵬特飲、蒙牛等內地贊助商火速單方面終止合約，包括迪奧（Dior）、On昂跑在內的多個國際品牌亦火速下架其宣傳內容。

圖為2025年1月12日，西班牙超級盃舉行決賽，麥巴比（Kylian Mbappé）為皇馬先開紀錄。（Reuters）

事件持續發酵，西班牙甲組足球聯賽（La Liga，簡稱西甲）10月27日發表官方聲明，就麥巴比言論對中國球迷造成的冒犯與傷害致歉，強調有關言論屬球員個人表達，不代表西甲聯盟立場。隨後，麥巴比在社交平台X上發表道歉聲明，他表示言論欠妥，傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人，強調這絕非他的本意，對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，對此向所有被其言論所傷害的人道歉。