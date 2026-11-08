成都男考車牌戴AI眼鏡作弊斷正　神器全答錯自測正確率反達85%

四川成都一名男子報考電單車駕駛執照時，因早年考牌考4次才勉強合格通過而有心理陰影，竟斥巨資網購AI眼鏡與智能戒指作弊，結果因小動作太多被當場識破。警員在現場實測，發現所謂的「作弊神器」多選題全錯，反觀涉事考生憑實力答題正確率超過85%。最終，涉事考生被依法處罰兼禁考一年。



《成都日報》報道，10月16日，成都公安交管十分局電單車考場駐場民警，在機動車駕駛員理論考試期間巡查時，發現一名男考生神色緊張，答題狀態異常，不僅突然戴眼鏡，更多次轉動戒指。監考民警察覺異常後上前核查，考生隨即坦承利用高科技設備作弊。

考生戴眼鏡後又頻摸戒指。（影片截圖）

考生戴眼鏡又頻摸戒指，小動作頻繁，監考民警上前檢查。（影片截圖）

經了解，涉事考生早年申領汽車駕駛證時，理論考試歷經4次才勉強合格通過。此次申請電單車駕駛證，因擔心再次考試失利，於是網購AI眼鏡、智能戒指等電子作弊設備，妄圖借助所謂的「高科技」通過考試。

在調查過程中，涉事考生自行用手機答題的正確率超85%，但使用號稱「包過神器」的作弊設備答題時準確率極低，答案均存在明顯錯誤，多選題答案更是全錯。

考生用AI眼鏡、智能戒指作弊，被監考民警當場斷正。（成都公安）

考生用AI眼鏡、智能戒指作弊。（成都公安）

依據《機動車駕駛證申領和使用規定》第九十三條第二款之規定，涉事考生被公安交管部門處以1900元人民幣罰款，一年內不得再次申領機動車駕駛證。