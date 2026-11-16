波蘭鋼琴大師齊默曼天津巡演中途著羽絨　凍僵失準兩度致歉

11月11日，波蘭鋼琴大師齊默曼（又譯 齊默爾曼/Krystian Zimerman）在天津大劇院音樂廳演出時，因場館溫度過低多次搓手取暖，不僅在演出中途返回後台加穿羽絨服，更因低溫影響第一樂章發揮，在返場及下半場開始前兩度向觀眾致歉。



11月11日，波蘭鋼琴大師齊默曼（又譯 齊默爾曼/Krystian Zimerman）在天津大劇院音樂廳演出。（小紅書）

《瀟湘晨報》報道，現場觀眾「sero」介紹，天津從11月15日開始統一供暖，11月11日演出當日尚未供暖，音樂廳內體感偏冷、與室外氣溫幾乎無差別，館方疑未提供有效暖氣支援，下半場依舊寒意逼人。

「sero」表示，觀眾因穿厚重冬衣尚可忍受，但僅穿西裝演奏的齊默曼在台上頻頻搓手取暖，最後更在演出中途離席，返回後台加穿羽絨服保暖。

現場觀眾「sero」表示，僅穿西裝演奏的齊默曼在台上頻頻搓手取暖，最後更在演出中途離席，返回後台加穿羽絨服保暖。（小紅書）

現場觀眾「sero」表示，僅穿西裝演奏的齊默曼在台上頻頻搓手取暖，最後更在演出中途離席，返回後台加穿羽絨服保暖。（小紅書）

對於網傳搓手、打噴嚏、發揮受影響等說法，「sero」提到，齊默曼確實在台上多次搓手，「打噴嚏的話我沒什麼印象了」。她又稱，齊默曼在加穿羽絨服重返舞台時以及下半場揭幕前先後兩次致歉，坦言因受凍導致未能發揮最佳水準，雖然低溫影響第一樂章的彈奏，但他隨即調整並進入狀態，下半場仍獻上高水準演繹。