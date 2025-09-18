深圳3個高中畢業生｢挑戰和陌生人即興合奏100首歌｣　結果動人心弦

「音樂無需語言，它穿透了一切障礙，讓每個人都能明白。」在深圳街頭，隨處可見公益鋼琴和公益琴房，在商區、學校、醫院甚至腸粉店旁，行人不時會被傳來的悠揚琴聲所吸引，這是屬於這座城市獨有的藝術氣息與浪漫氛圍。



以街頭為「舞台」，人們用黑白琴鍵敲下一段段動人的曲譜，訴說着他們的深圳故事。讓我們走進一群普通市民的世界，他們因音樂而悸動，為音樂而「瘋狂」，也在旋律的起伏中被深深改變。

3名高中畢業生在深圳街頭挑戰和陌生人即興合奏100首歌。（深圳衛視）

3名高中畢業生的音樂挑戰

今天，我們要做的是『挑戰和陌生人即興合奏100首歌』……

近來，深圳科學高中的三名畢業生在網上火了一把，他們分別是小提琴手劉毅、鋼琴手李軍儒、記錄者易子登。高考結束後，他們共同發起了一項特別的音樂活動——「挑戰和陌生人即興合奏100首歌」。

易子登說：

我們想着高考之後，可以去做一些有意義的事情，同時也把音樂傳遞出去。

三人各有分工，外向的劉毅除了擔任小提琴手的角色，還負責邀請路人加入合奏。然而，街頭的魅力在於不確定性，相比接受，拒絕是更多的常態。劉毅坦言：

其實蠻難的。第一，你得有勇氣走上『舞台』；第二，要具備即興能力，不能讓場面冷下來；第三，還需要有與人溝通協作的能力。我們雖然準備了不同的樂譜，但最終要奏出和諧的旋律，就需要音樂語言方面的溝通。

人群中搶眼的深圳校服，三人在音樂的海洋裏自由徜徉，這是他們最享受的時刻。劉毅補充道：

我也有自己的探索，怎麼能在放鬆的狀態下，讓自己的創造力迸發出來。有時候可能會有風險，但是那又怎樣，這就是即興的樂趣。

劉毅和李軍儒都是從小便開始學琴，而他們的音樂啟蒙，恰恰都源於旁人一段隨心而奏的旋律。

劉毅回憶道，他是因為聽到一位學姐演奏的《神秘園之歌》大受感動：

我覺得那段琴聲特別美妙，驚豔到我，真的是直擊心靈的聲音。當時，我就定下目標，一定要學會拉那首曲子。到現在，我仍然會感慨，我居然是因為一首歌，一路拉小提琴到了今天，一晃已經10年了。

高考結束後，他們幾乎每天都出沒於深圳各大公益鋼琴點，希望能遇到不同的陌生人。對於他們來說，這與其說是挑戰，更多的是音樂上的交流。

這天，他們在華強北遇到了第一位願意合奏的市民——李華。一曲終了，澎湃的旋律縈繞在旁，音樂悄然將這些原本互不相識的人，緊緊相連。

後來就發現，我們兩個人有共鳴，都是『音樂瘋子』。我們在一起合作的時候，很有默契，不需要用嘴巴說，就知道對方想表達什麼意思。

從退役軍人到「街頭鋼琴藝術家」

李華，華強北公益鋼琴愛好者的「群主」。在他組建的微信群裏，有鋼琴、小提琴、打鼓、唱歌的各種音樂愛好者。在華強北彈鋼琴，已成了他的生活習慣。

李華說：

我在3年前來到華強北，遇到了很多熱愛音樂的人。他們當中，有的人不會彈琴，我就想着建一個群來幫幫他們。群裏都是一些小年輕，大部分是在華強北做電子行業，也有拉貨的，他們可能也沒有多餘的錢可以來學習，我就把我會的都教給他們。每當練琴結束，他們總會向我表示感謝，他們的善意讓我會覺得很有成就感。

在鋼琴前彈奏自如的李華，十多年前，曾在部隊裏擔任步兵、狙擊手。八歲起與鋼琴結緣的他，即便在軍旅歲月中，也始終以音樂為伴。這段特殊的經歷，塑造出他充滿力量、振奮人心的獨特演奏風格。李華表示：

我骨子裏有很強烈的民族血性，所以長期以來，我彈的曲子都特別振奮人心。那種力量從心裏湧出，傳遞到手上，再流入琴鍵。

在房間的另一側，「天華即興鋼琴」的牌子映入眼簾。

這是我創業的一個項目，也是我要終身奮鬥的事情。這就是我的力量來源，專注於真正的即興藝術……一旦在意別人看你，你就很難成功。直接去『實戰』，在實戰中積累經驗，我們再回頭學習。

李華的學生羅泓翔學琴僅三年，從對五線譜一無所知，成長到能夠從容地進行街頭演奏，並深深地愛上了彈琴。

羅泓翔說道：

我學琴的過程很輕鬆，也很愉悦，更多是在享受音樂。

家住龍崗的李華，經常要到南山、寶安給學生上課，華強北就像一個中間點，是他奔波路途中，「一個温暖自己也可以温暖別人的地方」。

華強北公益鋼琴於2018年首次設置，從那時起，在熱鬧的商圈，除了喇叭聲、吆喝聲，漸漸多了一縷悠揚的琴音。 「野生音樂家」們的身影，越來越多地被這座城市看見。在華強北，李華也有了一群知音，比他小11歲的大學生楊竣涵，便是其中之一。李華說：

後來就發現，我們兩個人有共鳴，都是『音樂瘋子』。我們在一起合作的時候，很有默契，不需要用嘴巴說，就知道對方想表達什麼意思。

華強北的琴聲動人心弦

「深二代」楊竣涵從小就在華強北生活，他的學琴道路，也和這裏分不開。

我在四歲多的時候就鬧着要學音樂，在琴行看到一把小提琴，就決定要學這門樂器。

2018年，楊竣涵第一次聽到了華強北的街頭音樂。那天，他像往常一樣在華強北散步，本能湊上前去看。

當時覺得這種場景很難得，我就鼓起勇氣回家拿來小提琴，加入了他們。第一次參加街頭音樂表演，感覺很真實、很自由。音樂不侷限於舞台，它更可以融入市民生活中。

楊竣涵說：

當時彈琴的是一位叫盧雪峰的阿姨，她是第一位帶我走進華強北的鋼琴老師，也是第一個在華強北組織歌友會的人，但是她在2022年去世了。當時我在學校聽到了這個消息，哭得很傷心。

現在，熱愛音樂的楊竣涵成為了廣西藝術學院的學生。一放假，他又會回到華強北街頭演奏。他說，這些陌生的歌友、琴友，在他的生活裏就像是家人一般存在。

華強北的浪漫鋼琴夜

屬於華強北的夜晚在晚上8點後正式開始，四面八方的歌友，或走路、或乘坐地鐵前來，或認識、或不認識，大家聚集在鋼琴前，舉起手機，跟着旋律齊聲合唱。這一刻，華強北不僅僅是華強北，它是普通市民的「舞台」。當音符和霓虹燈一同流淌在夜市中，人們用歌聲卸去疲憊，交換故事。

人群中，剛送完快遞的小哥，大汗淋漓地站進隊伍，用歌聲暫忘生活的重量；常年從事海鮮運輸的工人，下班之後總會準時到來，這已是他在這裏唱歌的第四年；一位小學老師夜幕降臨後化身鼓手，為素不相識的彈琴人即興伴奏；眼科醫生小尹幾乎每晚都來，還會用視頻悄悄記錄每一天的曲目和場景……

一位運貨工人說：

白天工作很忙，但這些華強北的歌友們給了我安慰和能量，我能感受到在深圳這座大愛的城市裏，去聽音樂，去感受人生是很美好的。

音樂為生活注入能量

夜晚歌會的狂歡散去，華強北又迎來了新的一天。在這裏，故事永遠充滿可能。楊竣涵說：

我印象最難忘的事情是，當時在公益鋼琴點演奏。回頭一看，發現郎朗老師在路人的邀請下走上前來，我們合奏了《我愛你，中國》。他鼓勵我說，『拉得很好』。聽到後，我更是下定決心，要在音樂的道路上努力前進。

經過華強北街頭的長期鍛鍊，楊峻涵成為了學校首位舉辦個人獨奏音樂會的學生。而這個暑假，那三位發起音樂挑戰的高中畢業生也紛紛如願被理想大學錄取，他們的社交媒體賬號粉絲暴漲八萬。今年九月已被深圳北理莫斯科大學計算機專業錄取的李軍儒這樣說：

這使得我更加相信自己擁有創造價值的能力。這些免費的鋼琴和共享琴房，向我們的市民開放，體現了城市的包容度。它們讓我們把青春的感覺傳遞了出去。

在深圳的街頭，散布有眾多公益鋼琴點與近百個「琴小站」，讓市民得以隨時駐足、即興演奏。這一刻，穿梭的人群、熱鬧的街區，彷彿按下了「暫停鍵」，靜謐與共鳴在旋律中流轉。這些街頭的鋼琴，也記錄着人們的心聲。

記者手記：



在深圳街頭的音樂會，唱得好不好、彈得準不準，並不重要。重要的是在街頭的琴聲裏，匆匆來往的人們可以感受到生活不止生計，還有詩和遠方。這也是為什麼，每當有建築工人、外賣小哥、保安大哥、保潔阿姨等在鋼琴前彈奏時，總能讓人無限感動。把公益鋼琴搬進街頭，是一個新鮮的嘗試，它可以傳遞文明、引起共情，讓大眾感受温暖，這是超越鋼琴之外的意義。



