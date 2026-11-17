山東青州警方在西部山區一處廢棄酒店地庫一樓內，當場破獲一夥正在實施盜掘的盜墓團夥。經查，該團夥以廢棄酒店為掩護，向下開鑿出7米深豎井並橫向掘進百餘米，打通通往附近戰國古墓的暗道。近年來，當地警方持續開展文物保護攻堅行動，已累計破獲涉文物案件60餘宗，追繳文物305件。



山東青州警方在西部山區一處廢棄酒店負一層內，當場抓獲一夥正在實施盜掘的犯罪分子。（大眾日報）

經查，盜墓者在這裏鑿出垂直深達7米的豎井。（大眾日報）

據內媒《大眾日報》報道，8月25日，山東青州市公安文物案件專業隊前往二王冢和南辛古墓調查。古墓一旁，一處盜洞已經坍塌，還有泥土翻動的痕跡，表明曾有人試圖挖掘墓葬盜取文物。

在廢棄酒店的負一層，有大量裝有泥土的袋子層層堆疊，幾乎觸到天花板。（大眾日報）

青州市公安文物案件專業隊隨後循線突擊搜查西部山區附近一處廢棄酒店，當場揭發更驚人的地下工程。酒店的地庫一樓，有大量裝有泥土的袋子層層堆疊，幾乎觸到天花板。經查，盜墓者在這裏鑿出垂直深達7米的豎井，再橫向掘進100多米，暗道直指附近一座受重點保護的戰國古墓。盜墓者在作案過程中被專業隊隊員王霖和同事們抓獲。

報道指出，這夥盜墓分子本以為廢棄建築物環境偏僻隱蔽，便於藏身，然而，卻在作案途中被斷正。現場堆積的盜掘泥土袋，是盜墓者作案的直接證據。

暗道直指附近一座受重點保護的戰國古墓。（大眾日報）

經查，盜墓者在這裏鑿出垂直深達7米的豎井。（大眾日報）

據了解，目前青州市境內有906處文保單位，散落於山野村落。在為期3年攻堅行動裏，青州市公安文物案件專業隊先後破獲60餘宗案件，拘捕174名疑犯，打掉50多個盜墓團夥，追繳文物305件。