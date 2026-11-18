古典音樂界「頂流」、美籍華裔鋼琴家王羽佳近期巡演風波不斷。繼香港站上演臨場刪曲目，演奏時間不足20分鐘的風波後，11月16日，她與馬勒室內樂團在北京國家大劇院的演出，更出現全場觀眾與樂團乾等17分鐘尷尬場面，工作人員上台解釋稱「演奏家還未調整到最佳狀態」，引發現場觀眾不滿。



古典音樂界「頂流」、美籍華裔鋼琴家王羽佳近期巡演風波不斷。（網絡圖片）

11月16日，王羽佳在北京國家大劇院的演出中遲到17分鐘。（北京日報）

11月16日，王羽佳在北京國家大劇院的演出中遲到17分鐘。（北京日報）

香港站臨場刪曲目 演奏時間不足20分鐘

據《北京日報》，近期王羽佳的巡演屢現變數，其中北京、上海站提前公佈曲目變更，不過觀眾尚有時間反應。但11月10日的香港站，主辦方竟在演出當天臨時刪減曲目。

據此前報道，有現場觀眾反饋，主辦方抽起齊法斯曼《爵士組曲》，王羽佳台上演出及加奏時間不足20分鐘。事後主辦方向該場次購票觀眾辦理退款。

古典音樂界「頂流」、美籍華裔鋼琴家王羽佳近期巡演風波不斷。（北京日報）

古典音樂界「頂流」、美籍華裔鋼琴家王羽佳近期巡演風波不斷。（北京日報）

風波未平，11月15日晚，業界知名經紀公司「吳氏策劃」微信公眾號刊出特稿，列出王羽佳本人的回覆。

王羽佳坦言各方對演出強度存在巨大分歧，更直抒胸臆寫道：「我拒絕做替罪羊，拒絕被當作商品。正如斯多葛學派所說：如果你付出的一切仍然不夠，那就奉上你的缺席。」

曾頂替阿格麗希 一戰成名

公開資料顯示，現年39歲的王羽佳，1987年生於北京，為美籍華裔鋼琴家。她自幼習琴，先後就讀於中央音樂學院（師從凌遠）及美國柯蒂斯音樂學院，師從鋼琴教育家加里·格拉夫曼，與郎朗同出一門。

（微博@王羽佳Yuja）

2007年，她臨時頂替阿嘉莎 (Martha Argerich)與波士頓交響樂團合作，一夜成名。2024年王羽佳憑藉專輯《The American Project》斬獲第66屆格林美「最佳古典器樂獨奏獎」。

此外，王羽佳長年被英國權威音樂雜誌《留聲機》（Gramophone）評選為「史上最偉大的五十位鋼琴家」之一。

王羽佳演繹Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller（Rolex）

她在舞台上標誌性的超短裙、細高跟鞋與凌厲爆發力，一直顛覆著傳統古典樂界的嚴謹教條。