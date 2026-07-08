港鐵運營深圳地鐵4號線　早高峰故障50分鐘不動　打工仔集體遲到

今日（7月8日）上午，不少深圳市民的早高峰返工路被打亂了節奏，大批打工仔「被」遲到。在內地社交媒體平台上，大批深圳網民紛紛反映，由港鐵深圳運營的深圳地鐵4號線在早上通勤高峰期出現客流過多、臨時停車及列車延誤的情況，有受影響的乘客更直言：「車在線上停了50分鐘不動」。



深圳地鐵4號線7月8日上午突發故障。（小紅書圖片）

今天上午8時30分左右，「港鐵深圳」在社交平台連續先後發布了兩條最新通知。

首條通知表示：「4號線列車預計需要增加額外行車時間，請您合理安排行程，我們會盡快提供進一步消息。」隨後緊接發布第二條通知指出：「因設備故障，4號線行車間隔延長，受影響的乘客可自行在港鐵（深圳）live+小程序領取延誤告知。建議趕時間的乘客考慮使用其他交通工具。如有不便，敬請諒解，感謝您的支持與配合。」

隨後，港鐵軌道交通（深圳）有限公司正式發布延誤公告：「2026年07月08日，4號線因軌道交通設備發生臨時性故障，導致列車運營延誤，給您出行帶來不便，我們深表歉意，感謝您的配合與諒解。如需進一步查詢，請致電熱線(0755)29276688.」。

深圳地鐵4號線（又稱龍華線）由港鐵（深圳）全資子公司營運，全長約31.3公里，共有23個車站。路線起自與香港落馬洲支線相連的福田口岸，北至牛湖站，是許多打工仔返工的必經線路。

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對於地鐵4號線在早上高峯期突然出現變動，不少網民崩潰留言表示「要遲到了！！！」。還有網民反映，「清湖站上車停了20多分鐘！在半空中停住了！！難得今天早出門，又被搞沒了」「等了半個小時，還是動不了。」還有網民認為事故為港鐵運營不當，稱「不行就把運營權讓出去。」亦有熱心的網民在網上曬出官方發出的「延誤證明」，並發文提醒其他有需要的乘客，要盡快開具相關證明向公司交代。