亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在深圳舉行。11月17日，有網民發布影片稱，在深圳龍崗區坂田街道的星河WORLD，有一大批人形機械人以南韓天團BIGBANG的歌曲為背景音樂展示群舞。有網民評論稱，「滿足了我沒去看香港（BIGBANG）演唱會」「看着還挺帶感」「跳得比香港開騷的三個人齊」。



據了解，11月17日，在中國首個具身智能機械人示範街區星河WORLD，未來時代機械人公司完成1小時內151台人形機械人同台跳舞，打破了健力士世界紀錄。未來時代機械人CEO、深圳機械人6S店店長林楓表示，「我們想藉助這個機會，向全世界展示中國深圳製造力量，展示中國機械人發展的最新階段。」

據網民拍攝的影片顯示，逾百台機械人站成幾排，動作整齊劃一，正在跳BIGBANG的歌曲《BANG BANG BANG》，吸引了眾多市民遊客圍觀拍照。影片發布後引起熱議，有網民評論稱，「滿足了我沒去看香港（BIGBANG）演唱會」「剛看了BIGBANG演唱會，看着還挺帶感」 「跳得比香港開騷的三個人齊」「機械人都到了跳廣場舞的年齡了嗎」「怎麼還有個機械人摸魚」。

BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站於11月13日起在啟德主場館舉行一連4場演唱會，由權志龍（G-DRAGON）、太陽及大聲3名成員帶來精彩演出。