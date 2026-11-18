11月18日，「深圳人全妝出街迎APEC」登上微博熱搜第一。



深圳正式進入APEC時間，馬路彩旗就位，鮮花裝點街頭，地鐵巴士換上新塗裝，城市已經打扮妥當，深圳人也集體上線東道主模式。

深圳正式進入APEC時間，馬路彩旗就位，鮮花裝點街頭，地鐵巴士換上新塗裝，城市已經打扮妥當。（方承恩攝）

17日，中國新聞社記者走上深圳街頭隨機採訪發現，為迎接在深圳舉辦的APEC會議，不少市民換上新裝、整理髮型，迎接各國來賓。‌‌

壓箱底行頭緊急出籠，有人暫別本命拖鞋，也有人直接翻找衣櫃深處，把壓箱底寶貝請出來「救場」！

四年沒穿的皮鞋重出江湖，但鞋底已經進化成「拋光款」，一不小心就「絲滑起步」。

有人直接翻找衣櫃深處，把壓箱底寶貝請出來「救場」。（截取自抖音）

拿出塵封多年的小西裝，主打一個機會可以不來，但姿態必須時刻在線！西裝撐場面，老皮鞋扛風雨。網友們笑評：

出門前記得看一眼，別半路掉底開皮！

迎賓規格全面升級。在穿搭打點妥當之後，還有小夥伴把細節直接拉滿，從出行到環境全都同步提檔！

鞋子已上腳，新車已落座，一身新裝赴約綠色出行。洗新車、清掃店、坐地鐵，展現出作為東道主的滿滿誠意與自我修養！

市民：想用微小的方式當好東道主 為城市盡一份力

據極目新聞，深圳市民「小犀」在網上就穿鞋問題發出呼籲。她告訴記者，自己原來一年四季都喜歡穿拖鞋，「萬一有人拍深圳的市容市貌，自己作為路人被拍進去，所以希望能夠以更好的面貌示人。」小犀決定會議周期間不再穿拖鞋出門，換上自己買的新運動鞋。她平時上班不經常化妝，17日出門還特地化了妝。

前海國際中心附近的前海石公園，不少市民穿上了「小白鞋」。（微博@極目新聞）

小犀告訴記者，自己雖然是一名深漂，但作為一名來到深圳發展近十年的「新深圳人」，她想用這種微小的方式當好東道主，為城市盡一份力。

網友：好可愛的深圳人

在評論區，網友紛紛誇讚：

「好可愛的深圳人」

「深圳人好有趣」

「大家都喜氣洋洋」。



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