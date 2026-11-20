江蘇蘇州常熟市一名3歲女童「彤彤」遭生父同居女友邱某捂壓口鼻致死一案，11月18日上午在常熟市人民法院第九法庭一審宣判，被告邱某被判處無期徒刑。據此前內媒報道，彤桐生父尹先生從警方處瞭解到，邱某承認是自己用手捂死女兒，作案動機是嫉妒尹先生疼愛女兒。



女童生母陶女士對判決表示不滿，透露將準備申請抗訴及限制減刑；另一方面，女童生父尹先生因受訪時神情平靜、未有落淚，遭大批網民質疑「冷血」，他回應稱自己曾在刑警面前痛哭，強調「我不是去賣慘讓你們同情我」。



女童停止掙扎後再遭袋子捂口鼻一分鐘

《大河報》報道，尹先生為安徽宿州人，離婚後帶同女兒搬到未領證女友邱某位於常熟市堂嫂的家中同住。邱某自2023年9月起辭工照顧彤彤，並將自己6、7歲的親生孩子交由母親代養。惟彤彤在近兩年間頻繁出現燙傷、骨折等傷痕，離世前幾天更曾因腿傷走路不穩摔傷眼睛，邱某均辯稱是孩子不小心所致。

案發當日2025年8月23日凌晨5時34分，尹先生出門上班前女兒仍安好並親了她一口；惟監控顯示其離開約一小時後的早上6時許，女童便遭毒手，邱某因嫌棄彤彤哭鬧及心生厭煩，對年幼的彤彤痛下毒手。警方調查亦指邱某在案發前兩天剛發現自己懷孕，因嫉妒男友疼愛女兒而動殺機。

被害女童生母陶女士及其代理律師早前向媒體憶述庭審細節時透露，被告邱某在庭上供述，事發時她先後用手及袋子捂住彤彤的口鼻，期間彤彤曾劇烈掙扎。直至彤彤停止掙扎、看似沒有動靜後，過了一段時間，邱某又聽到孩子發出微弱聲音，遂再次拿起袋子死死捂住彤彤口鼻長達一分鐘，最終導致女童窒息身亡。

生母不滿判無期 擬申請抗訴及限制減刑

案件自曝光以來引發內地社會廣泛關注，生母陶女士一直奔走為女兒討回公道，並在開庭前多次公開表示希望法院能對兇手判處死刑，以告慰女兒在天之靈。

11月18日上午11時許，常熟市人民法院第九法庭正式對該案作出一審宣判，裁定被告邱某罪名成立，判處無期徒刑。陶女士在獲悉判決結果後向媒體表示，無法接受有關刑期，接下來將會準備申請抗訴，並同時向法院申請對被告「限制減刑」，務求讓兇手付出應有代價。

生父遭網民質疑「冷血」 回應稱不會在公眾面前哭

除兇手的殘忍手法令人髮指外，女童生父尹先生在事件中的表現亦成為網民熱議焦點。相關話題「#女友捂死3歲女兒生父回應冷血不哭#」更一度登上微博熱搜榜。不少網民指出，尹先生在面對媒體鏡頭受訪時表現異常冷靜，全程未見一滴眼淚，質疑他對親生女兒的慘死漠不關心、過於「冷血」。

面對輿論質疑，尹先生接受《極目新聞》採訪時正面作出回應。他直言自己並非沒有悲傷，只是不願將脆弱的一面展示人前：「我哭得最慘的一次就是在刑警那邊哭，為甚麼我接受採訪不哭，我這個人就是這樣，我不會在公眾面前哭。」

他又強調，現階段站出來發聲的唯一目的就是為女兒討回公道，而非博取外界同情：「我是給我閨女討公道的，我不是去賣慘讓你們同情我。」