近日，黑龍江42歲網友「真好好」分享了一段自己8個月減重50斤（約25公斤）練出肌肉線條的影片，引發關注。



她對記者表示，今年年初的她體重160多斤、三酸甘油酯高達5.84、患有中度脂肪肝，並且正在和上高中的孩子長期內耗。身體亮起健康紅燈後，她決定把注意力放回自己身上。

黑龍江劉女士通過科學瘦身的方式8個月減重50斤：

+ 10

今年除夕起，她開啟乾淨飲食+居家力量訓練。一開始只用兩瓶礦泉水鍛鍊，每天不到20分鐘；循序漸進換成2公斤、5公斤啞鈴，優先在早午餐吃夠全天蛋白質和碳水，晚餐少吃或不吃，製造睡前飢餓感。原本只計劃減重20斤，沒想到減重讓她整個人開始上癮，一共減掉50斤，體重降到107斤，腰圍從95厘米到64厘米，中度脂肪肝也消失了。

劉女士說，以前看到這樣的健康身材只能羨慕，沒想到自己練出來了。慢慢走出情緒內耗，不再執著要求孩子，學會了向外成長，親子關係也隨之緩和。

4個方法教你科學減肥

方法一：「不動也能瘦」的關鍵在它

減脂減肥先要養好代謝，代謝是我們生命活動中不可或缺的一部分，好的代謝模式不僅能高效控制體重，還能減少內臟脂肪，保持肌肉，降低炎症反應。

如何影響基礎代謝？記住這3點：

1. 堅持運動；

2. 避免久坐久躺；

3. 補充優質蛋白。



方法二：科學減重應該這樣吃

專家建議，減重期間的飲食應注意以下幾點：

1. 確保攝入足夠的蛋白質，它是維持肌肉質量的關鍵。蛋白質來源包括瘦肉、蛋和奶製品。選擇瘦肉時儘量剔除肉皮；選擇奶製品時，低脂或脫脂奶是更佳選擇。

2. 控制食用油攝入，全天總量不應超過20克，並儘量避免食用油炸食品。

3. 多吃蒸菜、煮菜、涼拌菜等。



方法三：這杯水喝著喝著就瘦了

給大家介紹一款特別的飲品——生薑飲。把50克生薑和50克生地黃一起榨汁，不僅能幫助發汗、促進代謝，還可以暖胃養顏、強身健體，特別是想減肥瘦身的人也可以作為日常代茶飲飲用。

方法四：這個「燃脂操」在家就能練

不想出門鍛鍊怎麼辦？給大家分享一組動作——「抬腿燃脂操」，非常簡單，抬抬腿在家就能練，趕快拉上家人練起來，一起在家運動減肥。

+ 10

醫生提醒，肥胖與生活方式、行為模式、心理因素和社會因素存在複雜關聯，良好的生活習慣對控制體重非常重要。尤其注意以下幾點：

1. 合理膳食、合理作息，該吃飯吃飯，該睡覺睡覺，不要過度熬夜，才能夠保障身體健康；

2. 晚餐選擇比較清淡的食物，減少晚餐攝入量；

3. 養成定時睡眠的好習慣，睡前一個小時應減少手機、平板等電子產品的刺激。



普通人想要科學減重，管住嘴，邁開腿一直都是不變的真理，減肥永遠不是一蹴而就的過程，掉得越快，反彈的概率也越大。

一般情況下，每周減重2-3斤，每月減掉5-8斤是較為安全和合理的範圍。不然控制飲食大半個月，減的也只是水而不是脂，恢復正常飲食後，反彈復胖是必然的。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

