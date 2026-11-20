杭州高架隱形風箏線削車頂 放風箏人為視障者 車主放棄3萬索賠
撰文：吳真銘
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10月25日下午，浙江杭州余女士駕駛自己的新能源車，經由東湖高架從濱江返回臨平。在準備下高架時，余女士聽到車外傳來聲音，下車發現車頂的激光雷達被風箏線「割頂」，維修費用達3萬元（人民幣，下同）。
近日，據交警排查，涉事放風箏的人是一位視障者，余女士得知後，放棄了索賠。
據內媒《潮新聞》報道，事發當日下午，余女士從「望梅高架/臨東路」出口準備下高架，在匝道內行駛了約50米後，她聽到車外傳來「嘎吱嘎吱」的摩擦異響。一下車，余女士發現車頂的激光雷達被一根細長風箏線切掉三分之二，繃緊的風箏線卡在車頂，車身上還有不少車漆被風箏線刮掉。
余女士第一時間報了警，交警通過行車記錄儀仔細辨認，發現了一根細細的風箏線，表示「不仔細看真的看不到。」事後，余女士更換激光雷達、修復漆面等，車損達3萬餘元，先由自己的保險承擔。
11月20日，余女士稱，經過交警的全力排查和閉路電視追溯，涉事的風箏和放風箏的人已經找到，「風箏是一位視障者在同伴的協助下放飛的。」據悉，放飛地距離事發地直線距離不到2公里。
余女士考慮到對方為特殊人群，放棄了索賠，並表示，「還是希望提醒一下市民，放風箏時務必遠離城市道路和人員密集區域選擇空曠、無通行需求的場地。一定要看好自己的風箏，回收好風箏線，避免意外再次發生。」
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