近日，北京大學一款399元（人民幣，下同）羽絨服外套走紅網絡。不僅校內師生搶購，就連校友、校外人士也紛紛「求代購」，相關話題一度衝上熱搜第一，前往北大校內文創店購買的遊客絡繹不絕，目前該文創產品已斷貨。



此前，山姆會員超市一款399元的羽絨服，因充絨量300克的「高性價比」遭到瘋搶。兩款羽絨服受到關注的同時，「業內不建議買500元以下羽絨服」的詞條也在近期登上熱搜。據央視報道，判斷某個價位的羽絨服值不值得入手，除了價格，還要考慮絨子含量、充絨量、蓬鬆度等。



北京大學一款399元羽絨服外套走紅網絡。（小紅書）

北大399元文創羽絨服賣斷貨 充絨僅20多克仍掀代購潮

綜合內媒《北京日報》、《九派新聞》等報道，北大羽絨服爆火後，社交平台上不少搶到第一波現貨的學生發布了「買家秀」，評論裏「求代購」呼聲一片。北大校內的文創店裏，前來購買文創的遊客絡繹不絕，一直有遊客舉着熱門帖子諮詢。工作人員則表示，「這件新款羽絨服正在補貨，預計12月底到貨，可以關注北大文創線上平台獲取最新消息。」 據悉，北大文創設有官方小程序供消費者選購商品。11月16日下午，該小程序一度無法打開。

北京大學一款399元羽絨服外套走紅網絡。（小紅書）

北京大學一款399元羽絨服外套走紅網絡。（小紅書）

北京大學一名學生張同學表示，該款羽絨服最初因一名女生在北大文創店隨手拍照分享而走紅。張同學介紹，衣服成分表上標註填充物為鵝絨，399元的價格讓她覺得「挺便宜」。據衣服上的標籤顯示，該款羽絨服前胸和後背有鵝絨填充，充絨量因尺碼而異：S碼20.5克、L碼24.5克、XL碼26.5克、3XL碼30.5克。張同學表示，袖子雖為聚酯纖維、無鵝絨填充，但內裏加了一層絨，保暖性依然良好。

據衣服上的標籤顯示，該款羽絨服前胸和後背有鵝絨填充，充絨量因尺碼而異：S碼20.5克、L碼24.5克、XL碼26.5克、3XL碼30.5克。（小紅書）

有網民稱，該款羽絨服暢銷的重點不是充絨量，張同學也表示，除了性價比，學校的品牌光環也是這款羽絨服受歡迎的原因之一。

有網民稱，該款羽絨服暢銷的重點不是充絨量。（微博）

山姆同價位羽絨服充絨量高達300克

山姆399元羽絨服賣斷市 平霸冬裝利潤薄 靠會員費吸金30億元

據此前報道，11月11日，「山姆399元充絨量300克羽絨服斷貨」衝上微博熱搜。一件沒有明星代言、沒有天貓旗艦店的長款羽絨服，在山姆會員店被搶購至斷碼，代購甚至加價至420元。

山姆這款被瘋搶的男裝羽絨服標價399.9元，L碼充絨量高達300克，填充80%白鴨絨。（小紅書）

據了解，這款被瘋搶的男裝羽絨服標價399.9元，L碼充絨量高達300克，填充80%白鴨絨，產自山東泰安，製造商為青島沛高電子商務有限公司，品牌名為ROKKA&ROLLA，屬第三方品牌，並非山姆自營。

按目前80%白鴨絨約444元/公斤的行情，300克原料成本約133元，佔售價三成多。算上面料、人工及代工，利潤極薄。對比市面同等充絨規格的長款羽絨服，多數品牌標價在800元至2000元之間，山姆的定價無疑擊穿了消費者心理防線。

山姆這款被瘋搶的男裝羽絨服標價399.9元，L碼充絨量高達300克，填充80%白鴨絨。（小紅書）

500元以下羽絨服值得買嗎？紡織專家拆解

兩款羽絨服受到關注的同時，「業內不建議買500元以下羽絨服」的詞條也引發大量關注。如何判斷某個價位的羽絨服值不值得入手？據央視報道，要想買到高性價比的羽絨服，除了價格，還要考慮絨子含量、充絨量、蓬鬆度等。

目前，羽絨服中的羽絨填充物有兩種，鵝絨和鴨絨。鴨、鵝的生長周期越長，羽絨的成熟度就越高，保暖性也就越好。

不推薦用真空壓縮的方式收納羽絨服，最好放在乾燥處懸掛收納。（網絡圖片）

中國紡織建設規劃院高級工程師宋立丹表示，購買羽絨服，要看產品的具體品質。第一，認準國標；第二，親自上手去壓一壓，如果羽絨服面料能迅速恢復蓬鬆原狀，就說明絨子比較飽滿；第三，聞一聞有沒有明顯異味，辨別羽絨的清潔程度。宋立丹稱，含絨量和絨子含量都是羽絨品質評價的重要指標。

據央視報道，判斷某個價位的羽絨服值不值得入手，除了價格，還要考慮絨子含量、充絨量、蓬鬆度等。（網絡圖片）

浙江理工大學紡織科學與工程學院（國際絲綢學院）特聘副教授屠樂希表示，購買羽絨服時，可看吊牌確認執行標準、羽絨種類、絨子含量和充絨量等信息。絨子含量不低於50%，充絨量可根據實際使用的場景選擇。初冬輕薄款大概在40—90克，厚短款一般是130克左右，長款建議200克以上。如標註了蓬鬆度，一般在650以上較好。

不推薦用真空壓縮的方式收納羽絨服，最好放在乾燥處懸掛收納。（網絡圖片）

羽絨服保暖的原理為羽絨立體的結構鎖住大量靜止空氣，形成空氣隔熱層，從而阻止人體熱量流失。因此，宋立丹建議，儘量少洗羽絨服，需要時可採用局部清洗的方式。如果要用洗衣機清洗羽絨服，最好選擇專門的羽絨服清洗模式，或選擇輕柔模式。此外，不推薦用真空壓縮的方式收納羽絨服，最好放在乾燥處懸掛收納。