深圳田面公廁變博物館！首個「噗噗」IP＋廁所文學牆金句爆紅

你想過嗎？公廁也能變成「博物館」，走進深圳田面公廁，不僅有可愛的公廁IP「噗噗」，還能看到不少科普漫畫圖片。



10月26日，隨著2026年「環衛工人節」主題宣傳活動暨福田區國際公廁文化展拉開帷幕，田面公廁化身為一座公廁文化主題的「博物館」。同時亮相的全市首個公廁IP「噗噗」，也將帶領感興趣的市民遊客了解不同國家的如廁文化、體驗深圳公廁的潔淨與貼心。

深圳首個公廁IP「噗噗」亮相（深圳晚報）

在田面公廁門口，首先撞入眼簾的是憨態可掬的「噗噗」玻璃鋼巨型裝置，金黃色的IP形象叉腿抱胸，吸引不少市民舉起手機拍照。

步入公廁，明淨的洗手池旁是一面讓人看了忍俊不禁的「廁所文學牆」：「馬桶，我的靈魂收容所」「沒有什麼大不了，沖走就好了」……而被這些有趣的話題包圍住的是一個巨型捲紙裝置，裝置內的噗噗則把節約用水、愛護公廁的理念悄悄傳遞給參觀者。

步入公廁，明淨的洗手池旁是一面讓人看了忍俊不禁的「廁所文學牆」。（深圳晚報）

福田區國際公廁文化展設計師潘哲指了指那些字：

我們故意不做說教。傳統印象中，公廁總是與尷尬相伴。所以我們想把它變得溫暖一些，你看完笑了，就記住了。

順著參觀路線，展廳從趣味科普緩緩拉開文明畫卷。第一區叫「紙的進化論」，復原人類如廁用紙的演變歷程。「世界廁所地圖」區則集中展示了中國、美國、日本、印度、法國五國不同的用紙與如廁習俗。

走上樓道，還有精彩的多國如廁文化科普牆，不同國家的公廁故事並排呈現，短短一段樓梯路程，彷彿完成了一場跨越全球的公廁文明巡禮。

【延伸閲讀】敦煌網紅公廁成另類打卡點 遊客揸廁紙拍照 豪華設施曝光（點擊放大瀏覽）

+ 14

走過異域文化，展覽重心落回本土實踐。十年來，福田堅持推進「廁所革命」，完成了308座公廁的新建或提升改造工作，現有公廁643座，每平方公里配有公廁8座，遠超《城市環境衛生設施規劃標準》要求的3-5座。

此次國際公廁文化展不僅是福田以國際化視角展示世界各地的廁所文化，搭建文明互鑑的窗口，鞏固深圳廁所革命成果，更是在全市首次實踐通過設計公廁IP來實現文明如廁勸導。

【延伸閲讀】看最美公廁不用去日本 設計魔幻、獲無數大獎的廁所之鄉就在中國（點擊放大瀏覽）