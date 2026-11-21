2025年5月2日，河南洛陽一名36歲男子駕車載妻女自駕出遊，途經國道時突遭山體滑落巨石擊中，當場死亡。死者家屬事後向當地政府及交通部門索償，歷經一年多訴訟，縣、市兩級法院均裁定屬地交通部門管護缺失，應賠償死者家屬百餘萬元（人民幣，下同）。惟終審判決書送達至今已逾一個月，家屬透露至今未收到賠償款。



河南36歲男子駕車載妻女自駕出遊，途經國道時突遭山體滑落巨石擊中，當場死亡。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，事發於2025年5月2日晚約8時，36歲的田先生駕車載著妻子劉女士及兩名年幼女兒，一行四人行經洛陽市欒川縣一處國道時，路側山體一塊巨石掉落，砸中駕駛座上的田先生，致其不幸身亡。

意外發生後，一家人都沉浸在悲痛之中，兩名女兒一直哭喊找爸爸，家裡老人亦大受打擊。家屬尋求政府賠償未果，遂提起訴訟，案件於2025年8月底一審開庭。

一塊巨石掉落，砸中駕駛座上的田先生。（極目新聞）

交通部門存在過錯 法院判承擔80%經濟損失

經過一年審理，一審法院於今年8月14日作出判決。法院認為，被告欒川縣交通運輸局及欒川縣交通事業發展中心疏於管護，未有按強制性標準排查道路邊坡安全隱患及清理易脫落山石，屬管理缺失並存在過錯，須承擔連帶賠償責任。

考慮落石的突發因素，法院酌定兩被告承擔80%經濟損失，連同精神損害撫慰金，合共須向原告賠償一百餘萬元。至於同案被告欒川縣人民政府，因負責宏觀行政管理，公路養護職責已依法授權予交通部門，故毋須承擔賠償責任。

然而，欒川縣交通局及交通中心不服判決提出上訴。洛陽市中級人民法院於今年9月立案開庭審理後，至10月15日作出終審判決，認為一審認定事實清楚、責任劃分並無不當，裁定駁回上訴，維持原判，確認兩部門須承擔80%經濟損失，及支付5萬元精神損害撫慰金。

家屬透露至今未收到相應賠償款。（極目新聞）

家屬批部門拖延 律師籲申請強制執行

11月20日，死者妻子劉女士表示，10月15日已收到洛陽中院發送的終審判決書電子檔，但時隔一個多月，至今仍未收到任何賠償款項，被告方面亦從未主動派人聯絡跟進。

劉女士稱，意外發生後，當地交通部門曾要求家屬透過法律途徑解決爭議；如今一審、二審均判家屬勝訴，歷經一年多官司已心力交瘁，涉事部門應及時賠付，而不是一再拖延。

欒川縣交通運輸局辦公室人員接受媒體查詢時表示，自己不是經辦人，無法回應。欒川縣交通事業發展中心相關負責人電話則一直無人接聽。劉女士亦透露，此前曾和該負責人溝通，對方稱將交由代理律師處理，但一直未有答覆。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建指出，二審判決自送達之日起即具法律效力，本案終審至今已逾一月，履行期大概率已屆滿，建議家屬向一審法院申請強制執行；若被告繼續逾期不履行，家屬可向上級法院申請執行監督，被告還須依法承擔遲延履行期間的加倍利息。