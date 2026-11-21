近期，內地社交平台湧現大量「訂婚喜事請喝奶茶」的帖文，吸引不少網民想要「沾喜氣」兼免費喝奶茶，惟背後竟暗藏電信詐騙陷阱。廣州一名女子原以為能免費領取奶茶紅包，沒想到短短一小時內不僅被騙光工資，更背上逾萬元網貸及信用卡債務，甚至連母親的信用卡也遭盜刷，累計損失超過1.4萬元（人民幣，下同）。



近期，內地社交平台湧現大量「訂婚喜事請喝奶茶」的帖文，惟背後竟暗藏詐騙陷阱。（互聯網圖片）

近期，內地社交平台湧現大量「訂婚喜事請喝奶茶」的帖文，惟背後竟暗藏詐騙陷阱。（互聯網圖片）

為喝一杯免費奶茶，廣州女子被騙1.4萬元。（photo AC）

據《揚子晚報》報道，廣州的黎女士11月13日在社交平台看到一則聲稱「明天訂婚，請188人喝奶茶，看到的一人兩杯」的帖文。她抱着免費喝奶茶兼沾喜氣的心態按讚留言，並掃描對方主頁的二維碼進入一個微信小程序。

進入小程序後，客服發來一張某電商平台「328元代金券」二維碼，聲稱只要拍下代金券並給予好評，即可獲發68元奶茶錢，之後還能全額退款。黎女士之後掃碼付款，惟支付頁面卻跳轉至另一平台。

騙子聲稱只要拍下代金券並給予好評，即可獲發68元奶茶錢，之後還能全額退款。（互聯網圖片）

母親信用卡遭連環扣款

黎女士發現平台並無該筆訂單，遂向客服查詢，對方卻指示她聯絡一名附有企業認證的「退款專員」。該名「專員」隨即致電黎女士，要求她拿另一台手機拍攝操作畫面，並以「需刷流水才能辦理退款」為由，誘使她下載一款名為《雲・王者榮耀》的App。

在對方遠端監控及指示下，黎女士在兩分鐘內接連進行多筆898元及1298元的充值。由於黎女士手機綁定了多個免密支付渠道，且首選支付方式為「先用後付」等消費信貸透支產品，系統在耗盡其信貸額度及銀行卡內4000元存款後，更進一步在綁定的母親信用卡中扣走3000多元。

黎女士向當地派出所報案，之後警方刑事立案。（揚子晚報）

大批網民有相同被騙遭遇，且受害者多為在讀或剛畢業的大學生。（互聯網圖片）

最後騙徒還指使她開通個人消費貸款再借2500元充值。前後不足一小時，黎女士合共損失逾1.4萬元，幸好母親及時收到扣款短訊並鎖卡，才避免更大損失。

黎女士察覺受騙後遭對方拉黑，涉事小程序頁面提示「小程序由於存在欺詐行為，已暫停服務」。同日她向當地派出所報案，之後警方刑事立案。她在網上曝光經歷後，發現大批網民有相同遭遇，且受害者多為在讀或剛畢業的大學生。

另一名受害者福建張女士是學生，她透露同樣被「免費送奶茶」噱頭誘騙購買可退款代金券，隨後也遭騙徒誘導借貸，最終被騙走2500多元生活費及背負千多元債務。張女士指，收款公司11月6日剛成立，也找不到聯絡人的聯絡方式，追討陷入困局。