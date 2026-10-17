北京景區買228元門票送彩票！幸運遊客竟中770萬大獎：以為是騙子

國慶假期，北京市平谷區金海湖碧波島景區一名遊客在購買228元（人民幣，下同）門票時，獲贈一張超級大樂透彩票。節後開獎，該彩票中得一等獎，獎金770萬元。假日期間獎票均在景區暫存，得知中獎消息後，景區工作人員主動聯繫遊客，歸還彩票。



內媒記者採訪了解到，今年年初，碧波島景區推出購門票贈彩票活動，平日門票158元、周末門票228元，均贈送一張彩票，意在增添遊玩趣味。國慶假期，受體彩、福彩1日至5日閉市影響，贈票無法即時打印，景區於5日下午集中打印、6日發放。

一名遊客花228元人民幣買景區門票，附贈的彩票中了770萬元人民幣。（微博＠光明網）

10月8日，彩票商戶群裏發來通知——碧波島站點中大樂透一等獎。碧波島運營總監劉博宇看到後十分意外，趕緊找到中獎票並上報。劉博宇說：「之前遇到最多的是幾千元，小獎我們就直接用微信紅包發給客人了，根本沒想到會出現這種大獎。商量之後，我們一致決定保留兑獎票，聯繫客人來取。」

聯繫遊客時，戲劇性的一幕出現了。劉博宇先以企業微信語音聯繫，遊客不信：「我沒時間，你是騙子吧？」劉博宇耐心解釋，並改用自己的手機致電：「我叫劉博宇，是金海湖碧波島的運營總監……您直接來碧波島找我，我把這票給您，您就知道我騙沒騙人了。」

中獎遊客十分感激，並表示願拿出部分獎金，通過公益捐贈支持金海湖水域生態保護、周邊環境治理。（微博＠光明網）

當晚，遊客將信將疑地給劉博宇回了電話，兩人約定次日到景區辦理交接。第二天，真正拿到彩票時，遊客十分感激，並表示願拿出部分獎金，通過公益捐贈支持金海湖水域生態保護、周邊環境治理。景區對這份善舉致以感謝，表示將積極配合相關公益事項落地執行，共同守護金海湖的綠水青山。

景區誠信歸還的做法也獲得不少市民遊客稱讚。劉博宇說：

誠信經營是我們的底線，客人的幸運就是客人的，我們只是做了應該做的事。

網友紛紛評論區接好運：

「接接接好運」

「什麼時候好運降我頭上呀」

「這麼好還能給回遊客，為景區點讚」

「景區誠信經營，遊客公益捐贈，雙向奔赴」



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