西安警攔截500克黃金價值52.8萬　騙子自稱「外地民警」圖欺詐

陝西西安警方近日破獲一宗涉額巨大的詐騙案，成功攔截價值52.8萬元（人民幣．下同）的黃金，以及民眾存款，合共挽回經濟損失122.8萬元。



案情指，1月16日，公安灞橋分局反詐中心接到緊急預警指，轄區居民王女士（化名）疑似正遭遇詐騙，且涉及金額巨大。反詐中心、洪慶派出所緊急出動，火速前往交易地點，當場拘捕正準備收取黃金的「車手」並查獲價值52.8萬元的500克金條。

事緣王女士接到一個電話，騙子自稱「外地民警」，稱王女士銀行卡涉嫌洗錢，需配合「資金核查」，並引導她下載屏幕共享軟件，監視其操作，並讓她將全部積蓄轉入一張銀行卡，再購買黃金交給「工作人員」以「自證清白」。

民警及時為王女士追回金額。（影片截圖）

就在王女士交出黃金的那一刻，民警出現。此時，王女士還沉浸在騙子的謊言中不能自拔。但民警現場出示證據、解析騙術，一步步拆穿謊言後，她才終於醒悟，猶有餘悸，因為除了被攔截的黃金，她卡內還有70萬元餘額尚未被轉走，民警為她成功挽回了122.8萬元。

「黃金交易」，是當前電信網絡詐騙的新變種手法，詐騙分子常以「安全賬戶」、「保值轉移」、「避稅操作」等話術誘騙受害人用黃金等貴重物品「交易」，以此規避資金流水追蹤。由於手段隱蔽，欺騙性強，不少民眾上當。警方提醒，凡是自稱公檢法要求轉賬、購買貴金屬、提供驗證碼或下載陌生軟件的，都是詐騙。如遇可疑情況，請立即撥打110或反詐專線96110咨詢舉報。