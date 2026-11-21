據日本駐上海總領事館通報，日前，有兩名日本人在上海發生衝突，其中一人死亡，另一人事發後被當地警方拘留。在報道此案時，部分日媒故意使用了「一名日本人在上海死亡，另一人被拘留」的誤導性措辭，遭到眾多中日網民批評。



據日本富士新聞網（FNN）及日本駐上海總領事館所掌握的案情通報，事件發生於11月18日，兩名在滬日本僑民因故爆發激烈肢體衝突，導致其中一人傷重身亡。當地公安機關於案發後迅速採取控制措施，並於翌日（19日）依法通報日本駐上海總領事館，領事官員並於20日進行了領事探視會面。

多家日本媒體11月20日報道此事時，故意在標題使用誤導性措辭。（X）

據《環球時報》報道，包括日本富士新聞網在內，雅虎日本、《每日新聞》等多家日本媒體於11月20日發布快訊時，標題多採用「在上海一名日本人死亡，另一人遭拘留」等簡明句型，由於未在標題前半段第一時間寫明涉案雙方均為日籍，因而引發爭議。一些不明真相的日本人據此做出了中國「非常危險」的評論。

多家日本媒體11月20日報道此事時，故意在標題使用誤導性措辭。（X）

日媒此番操作遭到眾多中日網民批評。有內地網民稱，日媒此舉與侵華日軍當年在盧溝橋拿「日軍士兵失蹤」當藉口發動全面侵略戰爭如出一轍。還有多名日本網民質問，兩名日本人之間的命案，明明是日本人給中國警方添了麻煩，為何反而要在報道上給中國抹黑？多名日本網民為自家媒體的做法感到尷尬，認為這些報道不僅不能「栽贓中國」，反而還讓日本在國際社會蒙羞。