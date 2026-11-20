11月20日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。對於高市早苗稱日本政府對台灣的基本立場，仍依循1972年《中日聯合聲明》沒有任何改變，郭嘉昆表示，對日方而言，當前緊迫的是在台灣問題上盡快糾正錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是在對華認知上真正做到客觀理性。



郭嘉昆。（中新網）

據報道，在記者會上，朝日新聞記者提問，日本首相高市早苗昨天在深圳出席APEC領導人非正式會議後舉行的記者會上表示，日本政府在台灣問題上基本立場與1972年《中日聯合聲明》一致，並同時表示，中日四個政治文件作為兩國關係基本文件的定位也沒有任何改變。請問中方對此有何評論？

郭嘉昆表示，恪守中日四個政治文件，是日方必須履行的政治責任和法律義務，不僅應體現在表態上，更要落實到行動上。郭嘉昆指出，對日方而言，當前緊迫的是在台灣問題上盡快糾正錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是在對華認知上真正做到客觀理性。

此前報道

日本首相高市早苗11月18日至19日在深圳出席亞太經合組織（APEC）會議相關活動，惟未獲邀與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。高市早苗於11月19日舉行記者會就多項國際議題表態，其中透露已在18日向習近平就邀請和招待表達感謝，又稱願意與中方繼續對話。

新加坡《聯合早報》記者在記者會現場提問「台灣有事論」，詢問日本是否可能軍事介入。高市則回應稱，不便回答假設性問題，強調日本政府對台灣的基本立場，仍依循1972年《中日聯合聲明》沒有任何改變。

APEC峰會：2026年11月19日，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會（方承恩攝）

2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上，與日本首相高市早苗握手。（Reuters）

1972年日本與中國建交時發表的「中日共同聲明」中，中國大陸政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府則表明，對中國政府的這項立場「充分理解和尊重」。