開直播聊天、表演才藝，便能輕鬆賺錢？央視新聞近日報道內地娛樂主播的工作處境，一名00後女生簽約時獲承諾達標可領取1萬元保底扶持金，最終不但未收到款項，更因停播被公司索償10萬元（人民幣，下同）。另有女博士為研究行業，加入直播機構做了半年全職主播，直言至今仍對要求主播接受懲罰、爭取打賞的經歷心有餘悸。



據央視新聞報道，00後女生李海燕於2024年與成都一家直播公司簽約，成為以才藝展示、情感陪伴為主的「秀場主播」。

按照合約，試播期為三個月，每日直播不少於6小時、每月不少於22.5天，便可領取1萬元保底扶持金。李海燕原以為這是收入保障，惟一年後未有領到款項，反被公司起訴，追討10萬元違約金。

00後女生李海燕為情感陪伴女主播。

她表示，實際工作遠非「聊聊天」般簡單，每天須不斷尋找話題、維持直播間氣氛，還要承受人氣不足及公司任務難以達標的壓力，「每天下播後我要傷心兩小時」。身心疲累之下，李海燕曾請假到醫院輸液。她稱，自己有申請病假，事後亦補足直播時長，但這次停播仍被公司用作指控她違約的證據。

法院其後審理時發現，直播公司因內部矛盾等原因，令李海燕先後簽下不同版本的合約，報道稱之為「陰陽合同」。公司據以起訴的合約被認定不具法律效力，李海燕最終避過索償。

00後女生李海燕做主播簽下陰陽合同。

女博士「臥底」做半年主播 PK懲罰感到受辱

在北師香港浸會大學做助理教授、從事人文社會科學研究的王怡霖，七年前留意到愈來愈多年輕女生選擇當網絡主播，於是以研究者身份進入一家MCN機構，做了六個月全職主播，希望了解行業的實際運作。她表示，最令她感到壓力的，是與曝光機會掛鈎的「新手任務」。據其描述，新人每月有一次登上直播首頁的機會，營運人員會在這段時間要求主播參與PK。

所謂PK，即兩名主播連線，在限定時間內比拼收到的禮物，落敗者須接受事先約定的懲罰。觀眾可能為支持喜歡的主播，或為了看另一方受罰而打賞，懲罰內容亦可能愈來愈出位。

北師香港浸會大學助理教授「臥底」主播感自尊被踐踏。

北師香港浸會大學助理教授「臥底」主播感自尊被踐踏。

北師香港浸會大學助理教授「臥底」主播感自尊被踐踏。

王怡霖憶述，曾有人提出輸家要拿一瓶水往身上淋，還有人表示「就喜歡主播學狗叫」，種種經歷令她覺得為了賺取虛擬禮物，彷彿將自己的自尊踩在腳下。而她至今仍她心有餘悸，面對鏡頭感到難看。

對於部分主播為何感到痛苦仍不離開，她在研究中發現，生計是重要原因：受限於已有資源和技能，直播可能仍是他們當下較好的工作選擇。

另外，一名嘗試走不同路線的主播洺渝，原本經營活動策劃公司，疫情後開始直播，並將六年來累積的經驗整理成課程，培訓新人主播，希望透過內容、服務及專業能力賺取收入，毋須依賴性暗示或曖昧互動。

主播PK。（網絡資源圖）

打賞者王偉則稱，自己曾在一名知識主播的直播間，提出以講解數學及物理知識作為送禮條件，隨着互動增加，打賞亦由百多元逐漸增至上萬元。

中國人民大學副教授董晨宇向央視分析，觀眾付費購買的並不只有歌曲或舞蹈，也包括有人與自己交談、聆聽自己的陪伴感。這種情緒需求，是直播行業得以存在的重要原因。

據報道，部分平台透過「健康分」機制管理機構與主播，為MCN機構提供滿分100分的「健康成績單」，記錄主播違規情況，並作出扣分及處罰，機構營運人員亦須逐項審核、提醒主播。2024年7月，人力資源社會保障部會同有關部門將網絡主播列入國家新職業。董晨宇認為，直播將成為穩定的職業類別，期望行業在帶動就業之餘，亦能提供更高質素的工作。