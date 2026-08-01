敦煌年薪90萬聘24歲美籍主播古愛華　網民批崇洋媚外、聘用間諜

近日，甘肅省敦煌市融媒體中心一則錄用公示引發廣泛關注。據擬聘用人員名單顯示，計劃引進3名國際傳播播音主持人，其中包括來自美國的24歲耶魯大學畢業生古愛華。有網民對古愛華本人及「90萬年薪」（人民幣，下同）的薪酬待遇提出質疑。日前，據敦煌市相關部門消息，古愛華已放棄聘任資格。



古愛華。（中國日報）

2026年6月3日，在甘肅省敦煌市舉辦的第三屆世界漢學家大會活動期間，古愛華體驗臨摹敦煌壁畫。（新華社）

高薪聘外籍主播 網民質疑「崇洋媚外」「聘用間諜」

據新華社等此前報道， 古愛華於今年4月到敦煌，成為敦煌文化國際傳播中心的一名實習主播。根據敦煌市融媒體中心發布的擬聘用人員公示顯示，引進人才納入編製管理，工資待遇為年薪制，符合一檔的每年30萬元，二檔的為每年20萬元；生活補助一檔30萬元，二檔20萬元，8年內分期發放；購房補助一檔30萬元，二檔20萬元；此外還有配偶安置、子女入學等待遇。外籍主播參照第一檔標準執行。引進人才最低服務期為10年。

網民質疑。（微博）

網民質疑。（微博）

有網民質疑稱「年薪90萬」聘請外籍人士薪酬過高，且佔用了本地人的就業資源，「90萬都可以招10個當地人了！」「敦煌市長也差不多是一年20萬。」「中國人自己都找不到工作」「媒體這麼重要的部門允許外國國籍的人就職嗎？」還有網民翻閱古愛華的社交媒體發現，其曾在美國企業研究所關於台灣方面的研究部門實習，稱其是「秘密間諜」。

有網民翻閱古愛華的社交媒體發現，其曾在美國企業研究所關於台灣方面的研究部門實習。（微博）

古愛華放棄聘任資格 相關部門：成立調查組核查

據《央視新聞》7月31日報道，日前，敦煌市相關部門表示，古愛華已放棄聘任資格。

2026年6月3日，古愛華（右一）在甘肅省敦煌市採訪第三屆世界漢學家大會參會嘉賓。（新華社）

針對網民關注的薪酬待遇問題，當地相關部門介紹了具體情況。此次人才引進為編製外聘用，網傳的「90萬元」並非年度薪酬。工資待遇每年稅前30萬元（含單位和個人「五險一金」）；聘用期間每年年度考核合格後發放生活補助3萬元，連續發放10年；聘用滿3年且在本地購房的，一次性給予購房補助30萬元，若聘用未滿10年，須退還部份補助。實際年度薪酬為稅前33萬元左右。

而針對個別網民反映的招聘合規性等問題，當地已成立調查組開展全面核查，對發現的問題堅決予以糾正，依規追責問責。