湖南女主播拒愛狂迷遭假包裹炸傷毀容　此前被潑強酸、車軚遭拮破

2025年10月15日，湖南永州女主播周女士被一個偽裝成快遞的炸彈包裹炸傷，永州市公安局冷水灘分局將現年28歲疑犯劉某強拘捕歸案。本年6月8日，該案一審於永州市冷水灘區法院開庭審理，將擇期宣判。



據案件資料顯示，被告人劉某強追求周女士被拒，因內心對周女士不滿，產生恐嚇、傷害的想法，曾多次對周女士進行報復行為。周女士表示，「我認為他的行為已經屬於故意殺人罪了。」



湖南女主播遭包裹炸傷毀容。（抖音＠思思Alora）

女主播臉部損毀嚴重。（江南都市報）

綜合內媒《中國新聞周刊》、《新京報》等報道，2026年6月8日下午3點，該案在湖南永州市冷水灘區法院一審開庭，檢察機關以「以危險方法危害公共安全罪」對劉某強提起公訴，一審庭審持續三個多小時，將擇期宣判。周女士稱，庭審中劉某強稱不認罪，「他在庭上的態度很不好，他說他是想嚇一嚇我。」

湖南女主播遭假包裹炸傷毀容 警拘27歲男：因個人矛盾自製易燃物

入院後周女士面部、身上沾滿爆炸物粉末。（中國新聞周刊）

女主播被包裹炸傷，雙手纏滿繃帶。（江南都市報）

追求未果後多次騷擾、抹黑 曾賠3000元

據周女士回憶，她最早見到劉某強是在2024年5月20日，劉某強循著直播間當面找到她，說要請她吃飯。隨後對她展開追求。周女士稱，即使她意思明確地向劉某強表示拒絕，他仍多次發出吃飯邀請。

周女士稱，她與劉某強住在同一個鎮上，「他在鎮上順著打聽到了我父母開的店舖，到店裏找過我。他表示願意出16萬元（人民幣，下同）娶我，說會先給我4萬，等正式在一起之後再把剩下的錢給我，我內心只覺得有點搞笑，並沒有過多地理會他。」劉某強某還曾給周女士刷過價值1000元的虛擬禮物，周女士將分到自己手上的600元退還給劉某強，並希望他不要再繼續糾纏，但卻遭到劉某強的抹黑攻擊。

「思思Alora」在網上做戶外跳舞主播。（抖音＠思思Alora）

「思思Alora」在網上做戶外跳舞主播。（抖音＠思思Alora）

2024年8月，周女士退還600元。（中國新聞周刊）

周女士因不堪騷擾，於2025年6月向鎮派出所報警，並以人格權糾紛為由向祁陽市人民法院起訴劉某強。法院組織雙方調解，劉某強當面道歉並賠了周女士3000元。

因心生不滿幾度惡意報復 自製偽裝炸彈放置家門

案件資料顯示，被告人劉某強生於1998年，初中文化，無業。因內心對周女士不滿，產生恐嚇、報復傷害的想法。劉某強曾多次對受害人及其家庭開展報復行為。2025年5月，劉某強將一個簡易爆炸裝置放置在周女士父親開設的棺材舖的大門橫樑上，在周女士在店內直播時，使用遙控裝置引爆預先放好的爆炸裝置，造成店舖大門橫樑炸裂受損，並致使店舖停電。

2025年5月17日，棺材舖爆炸的瞬間。（中國新聞周刊）

此外，2025年8月，劉某強趁周女士在戶外直播，找到她停放的車輛，放置三角釘致使其後輪被紮受損；2025年10月4日，劉某強使用電池水槍、飲料瓶等道具，通過窗戶向周女士房間內噴射氫氟酸溶液，導致周女士手機屏幕保護膜被部份腐蝕。

2025年10月14日，劉某強通過網絡自學製作了一個「雙基藥裝置」並偽裝成快遞放置在周女士家門口鞋架上，次日上午，周女士拿起該偽裝快遞察看，「雙基藥裝置」因觸碰發生爆炸，周女士被爆炸灼傷。

閉路電視畫面記錄了劉某強「戴面具」放置爆炸物的畫面。（中國新聞周刊）

周女士表示，前幾次異常事件發生時，她只當運氣不好，未曾想是有人蓄意為之。

檢方提出公訴 受害人：認為其行為屬於故意殺人

冷水灘區檢察院認為，劉某強為報復周女士，多次以放置爆炸裝置、投放三角釘紮車輪、向其住房潑灑腐蝕性液體等危險方法實施危害公共安全的行為，應當按以危險方法危害公共安全罪追究其刑事責任。2026年3月，檢方以危險方法危害公共安全罪向冷水灘區人民法院提起公訴。

周女士家門口至今留着快遞盒爆炸燃燒的痕跡。（中國新聞周刊）

6月8日，本案在永州市冷水灘區人民法院開庭審理，未當庭宣判。周女士表示，爆炸事故給她留下了嚴重的後遺症，目前她的皮膚仍然非常敏感，無法繼續從事戶外直播工作。周女士認為，「以危險方法危害公共安全罪」還不夠。「我認為他的行為已經屬於故意殺人罪了。」