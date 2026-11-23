近日，上海一名女子在健身房鍛鍊後蹲地休息，他人取走旁邊支架上的槓鈴片，導致20公斤的支架突然傾倒，直接砸中女子的頭部，她當場頭部流血。



該女子稱，當時健身房的教練和搬槓鈴片的會員陪她一同去看了醫生，她頭上被剃掉了很大一塊頭髮，在沒有麻醉藥的情況下硬扛著縫了三針。

上海一名女子在健身房鍛鍊後蹲地休息，他人取走旁邊支架上的槓鈴片，導致支架突然傾倒砸中女子的頭部，她當場頭部流血。（微博@維度新聞）

女子頭部被砸中當場流血送醫：

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女子表示，自己向健身房的店長索要賠償方案，健身房方面起初認為主要責任在搬動槓鈴片的會員，11月14日才承認健身房是主責。因協商未果，她於11月21日在網絡曝光此事，健身房隨後發來賠償正式說明，但女子指出說明中連她的姓名都寫錯了。

截至11月22日，雙方訴求仍不一致，賠償方案暫未達成。

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