湖北30歲女健身室玩爬樓機跌爆頭慘死　無CCTV事故成謎　家屬提告

近日，湖北安陸的胡先生反映，30歲的妻子小孫在當地「MS瑜伽健身俱樂部」鍛鍊時從爬樓機上摔下，經搶救無效死亡。



因健身房內沒有監控，家屬至今無法還原事發經過，目前準備提起民事訴訟。

胡先生稱，妻子平時有健身習慣。4月23日她被該健身房「0基礎專業教學」等宣傳吸引，當天下午購買了68元人民幣、時長60分鐘的一對一私教課。妻子下午兩三點到店，四點多發生意外。

「0基礎專業教學」團購截圖。（羊城晚報）

胡先生表示，健身房老闆和工作人員稱小孫上完私教課後，提出想體驗場館內的爬樓機，教練幫她調好速度後離開，她練了幾分鐘後摔倒。由於店內沒有監控，在場人員只聽到「砰」的一聲，過去時人已經倒地。

安陸市人民醫院的門急診病歷顯示，小孫被送往醫院時出現「意識喪失、口唇紫紺，胸廓無起伏，心音無」等情況，頭枕部還有3X3cm大小的血腫。醫生急診診斷，其呼吸心跳驟停，屬於閉合性顱腦損傷重型。經過110分鐘搶救，小孫生命體徵仍未恢復，醫護人員向家屬告知情況後，於晚上6:51宣告搶救無效死亡。

家屬提供的現場圖片顯示，事發後，涉事爬樓機被貼上「修理中」字樣。胡先生質疑健身房未設置安全提示，也未盡到提醒義務，應承擔主要責任。但商家認為屬於意外，最多承擔20%責任。

事發後，涉事爬樓機被貼上「修理中」字樣。（羊城晚報）

當地知情人士稱，目前公安部門已排除刑事案件。5月8日，健身房工作人員拒絕回應，稱家屬可走司法程序。

目前，該健身房已下架了各平台的售賣課程，並暫時停業。小孫的遺體還停放在當地殯儀館。

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