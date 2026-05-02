划艇機鎖扣崩斷湖南漢「彈飛」致癱　健身室稱CCTV損壞拒擔全責

湖南懷化一名男子4月初在健身室用划船機（划艇機）鍛煉時，器械上的鎖扣突然崩斷，他被反作用力彈飛後後腦著地，頸椎重創。他送院後雖生命體徵平穩，但雙下肢至今仍處於癱瘓狀態，餘生很大機會要靠輪椅代步。

事發後，健身室以「硬盤損壞無法調取」為由拒絕提供閉路電視片段，並拖延支付醫療費用，令家屬陷入維權困境。目前，當地警方已介入處理。



下肢癱瘓餘生或與輪椅為伴

《九派新聞》報道，湖南懷化市民邱女士稱，其丈夫年近60歲，是一名資深健身愛好者，擁有20多年健身經驗，在涉事健身室已健身2年多。4月9日上午，丈夫與同伴前往健身室鍛煉，但不久後她接到對方來電稱丈夫受傷，「起初以為是玩笑，直到丈夫接過電話說‘不行了，說不出話’，我才意識到事情嚴重」。

邱女士稱，丈夫使用划船機時，器械上的鎖扣突然崩斷，他被反作用力彈飛後後腦著地，頸椎受到重創。他送院後歷經9小時手術，術後轉入ICU，診斷結果為6-7頸椎骨折脫位、頸髓挫傷。他現時生命體徵平穩，但大小便失禁，雙下肢仍處於癱瘓狀態，未來一直坐輪椅的可能性高達90%。

邱女士的丈夫頸椎重創，雙下肢癱瘓。（九派新聞）

健身室稱「硬盤損毀」拒交證據

邱女士事發後多次要求健身室調取閉路電視片段，對方卻以「需老總授權」「密碼錯誤」「監控硬盤損壞」等理由推脫。直至報警求助後，警方先後稱「監控無硬盤」「硬盤損壞」。她懷疑健身室故意銷毀證據，「一個開了多家連鎖店的企業，監控形同虛設不合常理」。

邱女士表示，健身室未買場地險，目前僅支付2.5萬元（人民幣，下同）醫療費與1200元護工費（僅夠5天），但目前醫療費用已超過8萬元，面臨停藥風險。此外，每天230元的護工費及80元高壓氧陪護費仍需持續支付。

斷裂的鎖扣。（九派新聞）

為索要賠償，邱女士多次聯繫健身室老闆，對方先表示正在籌錢，後又提出「各有責任，費用共擔」。她認為，事發時鎖扣有明顯磨損，應是健身室維護設備不當所致崩壞。

邱女士稱，事發後健身房已加裝風險提示牌。她已聘請律師介入取證，同時通過12345等渠道投訴，尚未收到有效回覆。她表示，當前核心訴求是健身房補齊拖欠的醫藥費、按時支付護工費，保障傷者的治療不受影響，後續將通過法律途徑追究健身房的責任。

健身室：會檢查維護健身器械

涉事的是菲特斯健身俱樂部（電力新外灘店），事發後該店一直正常營業。健身室前台的工作人員稱，事發器械已處理，並稱客人受傷一事「這是小事情，已經解決了」。

對於事故原因是個人疏忽抑或器械問題，工作人員表示需待司法部門定論，不討論此事，並強調所有器械都有檢查維護。至於為何經檢查的器械會鎖扣崩斷，工作人員稱自己僅負責上班，不了解情況。

涉事的菲特斯健身俱樂部（電力新外灘店）。（大眾點評）

邱女士提供的聊天記錄顯示，健身室負責人向其表示，自身作為場地經營者，確實有責任，已第一時間陪同傷者前往醫院，但事發當天，已去健身室現場做了器械評估，並稱器械本身沒有問題，「綜合一些因素後，這件事不是我佔100%責任，我的責任只佔一部分」。對此，邱女士回覆對方「斷掉的鎖扣都在我這，你怎麼評估？」。

邱女士表示，4月30日曾接到自稱轄區派出所所長的來電，告知她該事件不屬於案件，但若需要幫助，會向相關部門反映、介入處理。

懷化市公安局鶴城分局政工部門的工作人員表示，已接到警情，會依法依規處理。