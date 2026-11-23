近日，在2026年內蒙古自治區中學生武術錦標賽上，一名女高中生在女子南棍項目比賽中連番失誤，最後卻奪得自治區亞軍。比賽影片曝光後引發輿論風波，有網民炮轟賽事有「水分」，認為省級賽事獎牌成部分人士低分考入名牌大學的捷徑，破壞高考公平。



張佳妮進行南棍項目表演時，動作出現明顯失誤。（互聯網圖片）

部分裁判看到張佳妮動作忍不住捂嘴笑。（互聯網圖片）

據網傳影片，涉事比賽為11月17日在包頭舉行的「2026年內蒙古自治區中學生武術錦標賽」，由自治區教育廳主辦。烏蘭察布市懷仁致臻綜合高中學生張佳妮進行南棍項目表演時，身體明顯生硬不協調，期間意外滑倒，之後嘗試做出「蜈蚣彈」（內地稱「鯉魚打挺」）動作起身時亦未能成功，連番失誤令場邊部分裁判忍不住捂嘴笑。

張佳妮進行南棍項目表演時，身體明顯生硬不協調，連番失誤令場邊部分評判捂嘴笑。（互聯網圖片）

儘管失誤連連，張佳妮仍堅持完成整套動作，最終更奪得該單項銀牌。據《新京報》報道，張佳妮與隊友賽前完全「零基礎」，僅利用晚自習時間練習了一個月。張佳妮教練稱，張佳妮取得這樣的成績相當不錯。

有網民爆料賽事有「水分」。（互聯網圖片）

有關片段在網上瘋傳後，網民反應兩極。部分網民讚賞張佳妮心理質素極佳，跌倒後仍能完成比賽，體育精神值得嘉許；但也有網民指，張佳妮動作不規範，嚴重失誤理應扣分。

隨着更多賽事細節流出，輿論矛頭直指賽制漏洞。有網民透露，該女子南棍單項實際僅得3人參賽，加上整項錦標賽合共頒發多達52面金牌、54面銀牌及54面銅牌，因此出現「只要完賽便有獎」的現象。若在省級體育局主辦或認可的錦標賽中取得前三名，即具備申請「國家二級運動員」資格，從而取得大學「體育單招」或「高水準運動隊」招生的入場券，享受大幅降分錄取優惠，進名校（雙一流高校）只需達本科線，其他高校更只需達本科線的80%。

有網民翻出2024年「中信建投實習生洩密」事件。（微博截圖）

還有網民翻出2024年「中信建投實習生洩密」事件。當時一名開保時捷上班、在券商炫富並洩露客戶敏感資料的王姓大一學生，被網民扒出正是以武術特長生身份，憑遠低於普通統招線的成績考入內地名校華中科技大學。

網民翻出「中信建投實習生洩密」中的王姓學生正是以武術特長生身份，考入名校華中科技大學。（互聯網圖片）

王姓大一學生被網民扒出以武術特長生身份考入名校華中科技大學。（頂端新聞）

還有網民質疑，截至目前，賽事主辦方既沒有公開女子南棍項目的打分表，亦未對外解釋張佳妮在滑倒及動作失敗環節被扣除的分數，以及其餘動作憑何足以將總分推高至第二名。因此不少網民炮轟賽事有「黑幕」，破壞高考制度的公平。