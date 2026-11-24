11月18日至19日，亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行。隨著盛會閉幕，中共深圳市委、深圳市人民政府於24日發文，讚揚深圳人民全力配合，並特別感謝市民自發「全妝正裝出街」以及主動綠色出行，全市每三輛粵B牌照私家車中有一輛主動停駛，讓深圳形象閃閃發光。



為迎接APEC，希望能以好面貌示人，不少市民化全妝出街。（中國新聞網）

為迎接APEC，希望能以好面貌示人，不少市民化全妝出街。（中國新聞網）

據「深圳發布」微信公號消息，中共深圳市委、市人民政府24日發出《你們是城市的榮光——致廣大市民朋友的感謝信》。感謝信指出，是次盛會將深圳的國際知名度、影響力與美譽度推向全新高度。信中特別提及深圳人為APEC所作出的自發改變，「感謝你們全妝出街，盛情禮迎八方。大家暫別平日鬆弛的休閒穿搭，換上大方得體的正裝，以全民自發的『形象管理』呼應滿城花海、彩旗飄揚。」

除了普通市民盛裝亮相外，信中亦點名感謝多個前線群體的付出：環衛與市政工人將城市打扮得整潔漂亮；快遞小哥、外賣騎手在跑單間隙抽空學習英語；的士及網約車司機更將車廂打造成「國際會客廳」。

在交通方面，感謝信指出，會議期間，每三輛「粵B」牌照私家車中便有一輛主動停駛；不少市民響應號召選擇居家辦公、帶薪休假或外出旅遊，將從容順暢的交通留給盛會，自己扛下出行不便。

為迎接APEC，希望能以好面貌示人，深圳市民告別拖鞋著西裝化全妝出街。（極目新聞）

為迎接APEC，希望能以好面貌示人，深圳市民告別拖鞋著西裝化全妝出街。（互聯網圖片）

同時，全城共有1360名會議志願者及數以萬計的城市義工，活躍於場館、機場口岸、交通樞紐及商圈景點，隨時提供指引、翻譯及維護秩序服務，將「來了就是深圳人」的包容胸懷，升華為亞太合作的友誼橋樑。

信中亦提到，會議期間，市民紛紛拿起鏡頭記錄城市天際線萬鳥齊飛如「鯤鵬展翅」的畫面，並分享深圳的科技日常與生態畫卷，令海外網民感嘆「希望我的祖國也能有一個深圳」，外國政要亦盛讚深圳擁有「驚人的活力和能量」。

最後，深圳市委、市政府在信末讚揚，市民是「深圳奇蹟的締造者，是深圳大故事的主角主創」，期盼全體市民共同推動建設亞太共同體，續寫「亞太奇蹟」新篇章。