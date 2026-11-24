11月22日，位於深圳南山區後海總部基地的頂豪項目「深圳灣澐璽·天際公寓」首次發售，首推39套建築面積約219至735平方米的高區海景大平層，開盤當日去化率即突破九成，成交均價約18萬元/平方米（人民幣，下同）。現場更錄得數宗大額成交，有富豪買家一次性購入整層共2套億元級大平層，單一客戶最高成交金額逾3億元。



11月22日，深圳頂豪項目「深圳灣澐璽·天際公寓」首次發售，開盤當日去化率即突破九成。（小紅書圖片）

綜合《央廣網》和《澎湃新聞》報道，項目銷售人員透露，此次推售的公寓產品均位於41層以上、起售樓層達120米以上的高區房源，開盤當日售出逾九成，後續將繼續推出。

而天際3棟已取得預售許可證，32-66層戶型面積219至786平方米，單價12.24萬至50萬元/平方米（呎價最高5.47萬港元），備案均價13.82萬元/平方米，單套總價2840萬元至3.93億元。

深圳灣片區近12年來唯一新增用地

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析指，該項目是深圳灣片區近12年來唯一新增用地，起售樓層在120米以上且主打一線海景大平層，產品力處於深圳豪宅第一梯隊。有別於傳統商業公寓，該項目屬70年產權商務公寓，具備通燃氣、帶陽台及民水民電等「類住宅」屬性，本質上與住宅豪宅無異。

事實上，該項目早於去年11月底推售住宅產品時已引發市場關注，2025年11月30日，當時住宅產品首次開盤，348套建面約209-1149平方米大平層房源售出金額突破130億元，刷新當年全國新房銷售紀錄。克而瑞數據顯示，該盤自去年11月至今年10月已連續11個月蟬聯深圳新房成交金額榜首。

深圳頂豪項目熱銷的背後，深圳公寓市場正呈現顯著的兩極分化格局。（互聯網圖片）

頂豪成「硬通貨」 普通商務公寓市場流動性弱

在頂豪項目熱銷的背後，深圳公寓市場正呈現顯著的兩極分化格局。李宇嘉指出，深圳核心地段的高端海景公寓具備城市核心資產的「硬通貨」屬性，憑藉絕版地段與頂級配置，依然是高淨值人群資產配置的首選；反觀大量傳統普通商務公寓，由於多屬40年產權、商水商電且缺乏學區配套，加上近年住宅限購政策持續放寬、改善型住宅選擇增多，普通公寓的市場流動性持續走弱。

中國樓市整體平穩 剛需成成交主力

目前深圳新房市場保持平穩。樂有家研究中心監測顯示，10月深圳一手住宅預售及現售合計網簽2596套，按月微升0.1%。深圳中原地產數據亦顯示，截至10月末，全市新房住宅庫存為221.2萬平方米，去化週期約11.22個月，按月縮短0.25個月。

中原地產華南核心區（深圳）總裁趙大中表示，今年首10個月，深圳新房累計成交29723套，同比有所下降。從去年9月開始，深圳豪宅、大戶型集中入市，戶均面積更高，而今年剛需佔比抬升，大戶型佔比有下降趨勢。

美聯物業全國研究中心總監何倩茹補充，目前深圳新房成交主力集中在龍華、光明、龍崗及寶安等區域，總價300萬至500萬元的剛需及剛改產品最受歡迎。

目前深圳新房市場維持平穩發展態勢。（龍華網）

買家心態趨理性 二手帶看轉化加快

何倩茹認為，經過前期調整，當前深圳房價已相對充分釋放風險，部分買家開始擇機入市，但心態已徹底改變，買家不再盲目跟風，決策週期拉長，對樓盤品質、地段與配套的挑剔度大幅提高，會選擇具確定性的優質房源。

值得留意的是，近期深圳二手樓市交投節奏亦有所加快。深圳貝殼研究院數據顯示，11月1日至18日，深圳二手房帶看成交轉化比為39，即平均每39組睇樓客便促成1宗成交，較10月縮減6組，顯示買家入市意願增強，其中以南山、寶安及龍華三區的成交轉化提速最為突出。