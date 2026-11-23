2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議日前在深圳落幕。11月18日晚，國家主席習近平與夫人彭麗媛在深圳國際交流中心舉行歡迎晚宴，宴請來自亞太各經濟體的領導人及嘉賓。而這場盛會背後，亦有香港專業餐飲人的身影。央視此前播出的APEC主題紀錄片中介紹，來自香港的餐飲總監陸智聰目前在深圳一家五星級酒店工作，穿梭深港兩地並參與了國宴統籌。



APEC歡迎晚宴上，40多名順的名廚掌勺清蒸星斑。（網絡資源圖）

香港餐飲總監參與晚宴 北上深圳五星級酒店工作

在APEC峰會舉行前，央視（CCTV）播出《閃亮的APEC之旅》紀錄片，聚焦APEC各成員經濟體之間的經貿往來、產業合作及人文交流，當中亦有香港餐飲人的故事。

紀錄片介紹，來自香港的餐飲總監陸智聰，跨過深圳河，在深圳五星級酒店開啟「雙城生活」，他的經歷也是粵港澳大灣區融合發展的縮影。另外，有媒體介紹，在這次APEC歡迎晚宴上，陸智聰參與了菜品工作。

香港的餐飲總監陸智聰參與晚宴菜品工作。

花膠湯、清蒸星斑 APEC晚宴主打嶺南味道

據此前報道，這次APEC歡迎晚宴的另一個焦點，是菜單以粵菜為主，同時融入西式料理元素，讓來自不同經濟體的賓客品嚐廣東風味。

頭盤為「鵬城迎賓冷盤」,「鵬城」是深圳的傳統別稱，菜名直接呼應東道主城市。湯品則選用「青橄欖燉花膠湯」。主菜方面，既有「薑蔥汁炒龍蝦」、「豉油清蒸星斑」等傳統粵式海鮮，也有「蘑菇煎焗牛扒」，以及以藏紅花醬汁烹調的羊肚菌、娃娃菜與栗子等菜式。

晚宴餐後亦備有廣式點心拼盤、陳皮蓮子紅豆沙、蛋糕、水果及雪糕。酒水則選用中國本土產品，包括來自寧夏的紅、白葡萄酒，以及廣東荔枝冰酒。

俄衛網指，普京和特朗普在APEC峰會的歡迎晚宴上，分別坐在習近平及夫人彭麗媛左右兩側。（Reuters）

歡迎晚宴於深圳國際交流中心舉行。（Reuters）

430人晚宴背後 順德40多名廚師參與掌勺

菜單看似只有數道菜，但要讓數百名賓客在短時間內吃到品質一致、火候恰當的料理，對廚師而言並不容易。

據《南方日報》等內地媒體報道，此次APEC歡迎晚宴的後廚團隊中，有40多名廚師來自廣東佛山順德。11月20日，首批15名參與晚宴餐飲保障的順德廚師，在領隊兼華桂園行政總廚邱岳偉率領下返回家鄉，亦介紹了晚宴背後的工作。

邱岳偉透露，團隊提前一個月進駐，按照正式晚宴的430人規模反覆演練。晚宴當日，工作人員凌晨3時多已開始處理食材，對魚的大小、重量、使用部位及擺盤方式都有具體要求。為確保出菜效率，各個廚師團隊分別負責指定菜式，透過重複演練熟悉每一道工序。

據邱岳偉介紹，晚宴要求在45分鐘內完成既定出菜任務。換言之，廚師不僅要確保菜餚美味，也要在短時間內完成數百份餐點的烹調及上菜安排。對講究現蒸現吃的清蒸魚而言，這尤其考驗團隊的協調能力。蒸製時間過長，魚肉可能變老；若出菜過慢，亦可能影響賓客品嚐時的溫度與口感。