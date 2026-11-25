內地電商「七天無理由退貨」機制再遭不法分子惡意濫用。浙江湖州一間企業的物流倉人員在檢查退貨商品時，發現部分衣物的面料與做工粗糙，懷疑遭人調包遂報警求助。警方追查後，揭發疑犯蓋某自2023年起，下單購買正版衣服後拆下吊牌縫到仿製品上退回牟利。警方連夜跨省拘捕蓋某，並以涉嫌詐騙罪對她採取刑事強制措施。



警方在拘捕現場查獲的部分衣服。（湖州公安）

湖州公安介紹，浙江湖州南太湖新區公安分局楊家埠派出所接報，轄區內一企業的物流運營倉工作人員檢查「七天無理由退貨」商品時，發現部分退回衣物面料、做工與正貨存在明顯差異，懷疑有人調包。

警方到場調查，從多件縫有正貨吊牌的仿製品入手，梳理訂單及物流軌跡等信息，發現相關賬號發貨地相近，且賬號之間存在親屬、好友關係。經過進一步研判，民警鎖定疑犯蓋某，並連夜跨省將其拘捕，現場查獲涉案正貨衣服52件，總價值10萬元（人民幣，下同）。

經查，自2023年起，蓋某利用平台「七天無理由退貨」規則，下單購買正貨衣服後，將正貨吊牌拆下並縫到仿製品上，再用仿製品申請退貨退款。

孟某指認正貨衣服。（湖州公安）

為躲避平台風控，蓋某不僅使用本人身份註冊賬號，更讓家人先後註冊20餘個手機號和會員帳號，專門用於下單、退款。

面對確鑿證據，蓋某對作案經過供認不諱，並主動向涉事企業退賠10萬元損失。目前，蓋某因涉嫌詐騙罪被警方依法採取刑事強制措施。