白色戀人假貨流竄內地　品牌方：查獲多個造假工場，從未授權網售

日本北海道知名手信「白色戀人」母公司石屋商事株式會社發布官方聲明，揭露近期在中國內地查獲多處生產假冒「白色戀人」的造假工場，涉案人員已被採取強制措施。該公司重申，現階段未在內地任何電商平台授權線上銷售，為保障食品安全，消費者應避免網購「白色戀人」。



執法人員搗破「白色戀人」造假工場。（微博＠北海道_白色戀人）

11月10日，石屋商事株式會社微博@北海道_白色戀人發布聲明稱，今夏公司（石屋製菓株式會社、石屋商事株式會社）在相關部門的協助下，查獲多處「白色戀人」假冒偽劣產品的工場，涉案人員已被依法採取強制措施。

調查結果顯示，這些假冒產品均產自中國內地的小作坊，存在嚴重的食品安全及健康安全隱患，而且儲存衛生堪憂，更試圖透過各大電商平台大量銷售以欺騙消費者。

適逢近日「雙十一」購物節，石屋商事株式會社重申現階段未在中國內地任何電商平台、拍賣網站或二手交易平台授權或指定任何線上銷售，呼籲消費者切勿在網上購買「白色戀人」，建議親臨官方正規實體門店購買，以確保正品品質及食用安全。

公開資料顯示，「白色戀人」是日本北海道札幌市的知名手信品牌，以朱古力夾心餅乾為代表產品，於1976年12月開始發售。