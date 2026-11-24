孕婦臨近預產期仍日飲半斤白酒險一屍兩命！剖腹驚見羊水渾濁惡臭
撰文：中國新聞網
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據杭州市衛生健康委消息，杭州孕媽小花（化名）結婚8年，酒齡幾乎同步。每天半斤白酒，早已成了雷打不動的「日常」。曾經生過兩胎的她，即便知道孕期禁忌，仍三不五時喝到酩酊大醉。
這次懷孕時，家庭壓力讓她飲酒更頻繁，甚至連續一周每天醉酒。臨近預產期那天，半斤白酒下肚後，小花出現劇烈嘔吐、咳嗽，心率高達136次/分，整個人彷彿要窒息了，被立即送往醫院急診。
化驗結果顯示酮症酸中毒，CT顯示縱隔、皮下、顱底多處氣腫，小花命懸一線。隨即，專家們決定一邊為她糾正酸中毒，一邊進行了急診剖宮產。然而，主刀醫生張薇副主任醫生在手術中發現，小花羊水渾濁，還有一股明顯的臭味，這預示着孕婦很有可能存在宮內感染！好在，搶救及時，孩子順利出生。
手術結束後，消化內科醫生「上場」，為小花進行了胃腸鏡檢查。結果發現小花存在反流性食管炎、十二指腸潰瘍、胃糜爛等情況，與她長期飲酒的習慣密切相關。幸運的是，經過一段時間的治療恢復，小花如今已健康出院。
張薇醫生表示，酒精可穿透胎盤，胎兒肝臟無法代謝酒精，直接影響大腦、神經系統及身體發育。因此，孕期飲酒沒有「安全劑量」，哪怕少量也可能對胎兒造成隱性傷害。小花自認為「前面兩胎孩子都沒事」，卻不知胎兒酒精綜合症可能導致面部畸形、智力低下、行為異常，且早產、流產風險激增。
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