現年46歲的昔日無綫花旦葉璇，近年在內地發展短劇及直播事業。她近日接受訪談時大談影視圈現象，直言內地影視行業欠缺高學歷創作者，導致許多作品未能深入研究特定職業並觸及真實痛點，她還直言：「你沒有學過數學，怎麼寫《流浪地球》這種劇本？」該言論在網上引起熱議，有網民誇讚，「演員果然還是要有文化才行」。



葉璇稱，內地影視行業欠缺高學歷創作者，導致許多作品未能深入研究特定職業並觸及真實痛點。（北京日報）

據《北京日報》報道，葉璇在訪談中指，目前內地不少影視作品無論長劇抑或短劇，都沒能深度研究一個職業，並把行業細節融入到人物生活，無法觸及職業的真正痛點。

葉璇憑在《天下第一》飾演的「上官海棠」一角深入民心。（《天下第一》劇集截圖）

她認為創作者的學歷本身就是一道門檻，坦言若編劇僅有小學學歷，寫家庭一類的題材或許合適，但要駕馭律師或警匪等專業題材則比較困難。

葉璇以內地賣座電影《流浪地球》導演郭帆、《哪吒》系列導演餃子（本名楊宇），以及口碑劇集《漫長的季節》導演辛爽為例，指出這些導演本身均具備高學歷背景，「你沒有學過數學，怎麼寫《流浪地球》這種劇本，怎麼把控這種（「硬科幻」題材）？」

據了解，郭帆本科畢業於海南大學法學院，研究生畢業於北京電影學院管理學院，餃子本科畢業於四川大學華西藥學院，辛爽畢業於中國政法大學國際經濟法專業。而《流浪地球》主創編劇團隊如嚴東旭畢業於北京理工大學軟件工程專業，具備嚴密的理工邏輯。

葉璇（微博@葉璇）

在談到內地影視劇市場時，葉璇稱很欣喜看到，愈來愈多高學歷人才湧入影視圈，甚至有不少學霸親自「手搓」製作AI短劇，為觀眾帶來更豐富的作品。

對此有網民誇讚葉璇，「演員果然還是要有文化才行」、「確實，不是説要唯學歷論，而是有些演員或者導演沒文化，看不懂劇本，又怎麼可能打磨好人物呢？」

葉璇坦言搭地鐵巴士也感到幸福。（小紅書＠葉璇）

據了解，葉璇是不折不扣的學霸，她曾在美國大學入學考試（SAT）中取得優異成績，獲名校衛斯理學院（Wellesley College）錄取，校友包括前美國國務卿希拉莉（Hillary Clinton）及宋美齡。1999年，葉璇代表紐約參選「國際華裔小姐」並一舉奪得冠軍及「最具古典美態獎」，隨後決定暫停學業，簽約無綫電視（TVB）正式出道，憑《封神榜》、《再生緣》等劇集一炮而紅，成為TVB力捧花旦。

葉璇憑短劇《少夫人來自東北》中豪門奶奶「何月梅」一角再度翻紅。（微博＠葉璇）

近年主力在內地發展的葉璇，憑短劇《少夫人來自東北》中豪門奶奶「何月梅」一角再度翻紅。該短劇備受歡迎，甚至吸引央視進行報道，足見相關製作質素備受肯定。