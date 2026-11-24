英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳近日戲劇性閃電復出，重新執掌公司行政總裁（CEO）一職，消息刺激英偉達股價單日暴漲逾30%，市值激增1萬億美元。



由新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」發文評論指，這場情節堪比短劇的「王者歸來」背後，至少向外界釋放出5個關鍵的政治與經濟信號。



事件背景：捲入間諜及職場風波一度被迫辭職

此前，黃仁勳捲入一連串美國政治與輿論風波，包括被指涉及「中國女間諜」及危害美國國家安全，同時遭《紐約時報》等西方主流媒體連番狙擊，指控其在公司內部將羞辱員工常態化。在多方壓力下，黃仁勳一度被迫辭去英偉達CEO職務，引發全球股市震盪。

及至美國總統特朗普（Donald Trump）親自出面游說英偉達董事會，並保證黃仁勳不存在任何違法行為後，董事會最終決定讓其復職。特朗普事後在社交平台得意洋洋地發布一張改圖（P圖），將當年遇刺時高舉拳頭的經典照片，換成黃仁勳高舉紅色胸罩，引發外界熱議。

特朗普事後在社交平台得意洋洋地發布一張改圖（P圖），將當年遇刺時高舉拳頭的經典照片，換成黃仁勳高舉紅色胸罩，引發外界熱議。

信號一及二：間諜指控屬構陷 西方媒體圍剿適得其反

「牛彈琴」文章指出，特朗普明確向英偉達董事會保證，黃仁勳重返公司對美國國家安全不構成任何風險，且美國政府沒有證據顯示其從事任何非法行為，這意味著此前的「女間諜指控」完全子虛烏有。文章亦引述美國副總統萬斯（JD Vance）的調侃，指部分人炒作該話題純屬構陷，意在借黃仁勳攻擊特朗普政府。

黃仁勳｜台陸委會：黃樂持香港護照兩年8度赴台，今年未有入境

+ 1

此外，文章批評部分西方主流媒體在此次事件中「吃相難看」。據美國專家統計，近期逾1,600篇有關黃仁勳的報道中，高達75%為負面內容，其中《紐約時報》便連發約90篇報道，指責黃仁勳將羞辱常態化，甚至嘲諷他「讓皮褸都難堪」。然而，黃仁勳重返總部時獲全體員工起立鼓掌，更有女員工熱情送上擁抱，與媒體塑造的形象大相逕庭。

信號三：特朗普政治能量仍強 財長被迫急「轉軚」

針對英國《金融時報》形容黃仁勳的回歸是「金錢戰勝道德」，劉洪在文中分析，這無疑是特朗普的一次政治勝利。儘管民主黨在美國中期選舉中大勝，且前國務卿希拉里（Hillary Clinton）曾公開指責英偉達搞「龐氏騙局」，但特朗普仍憑藉強大的政治資源力排眾議，成功運作黃仁勳回朝。

文章特別提到美國財長貝森特（Scott Bessent）的尷尬處境：貝森特一周前仍敦促英偉達「徹底改組」並必須從外部尋找新領袖，但在特朗普拍板後，被問及立場矛盾時，他隨即改口辯稱「辭職後的黃仁勳現在就是外部人」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）。（Reuters）

信號四：華爾街狂歡印證創新價值 特朗普警告「被中國挖走」

黃仁勳復職當日，華爾街集體狂歡，英偉達單日市值暴漲1萬億美元。「牛彈琴」認為，這充分說明在人工智能（AI）浪潮下，科技創新的極端重要性。

同時，文章關注到特朗普在游說期間的話術——特朗普宣稱若英偉達不讓黃仁勳回歸，他可能會被中國挖走，「他可以立刻飛去中國，我保證他們會滿足他的一切要求」。劉洪認為，美方將「被中國挖走」當作籌碼，對中國而言聽起來是恭維，細想之下更是鞭策。

信號五：兩黨狙擊未止 黃仁勳低調復出不敢穿標誌皮衣

儘管黃仁勳暫時渡過難關，但文章預料美國政壇的鬥爭將愈演愈烈。下屆參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）已揚言，民主黨將動用「全部力量」調查特朗普政府與黃仁勳之間的不當行為，痛批特朗普將個人及億萬富翁朋友的利益置於國家安全之上。

2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），在台灣台北發表COMPUTEX 2024主題演講後，於黃樂（Huang Le / Alice Huang）相擁。（Ann Wang / 路透社）

與此同時，共和黨內部亦暗湧不斷。共和黨籍前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）便公開聲稱黃仁勳與外國間諜有聯繫、協助中國獲取先進晶片，要求國會展開調查；不過，其言論下方獲讚最多的網民留言卻反諷他：「很抱歉，你大概上周賣掉了你的英偉達股票」。

面對接踵而來的國會聽證會壓力，黃仁勳顯然不敢大意，不僅第一時間表態將「謙卑地開展工作」，重返總部時更罕有地脫下了其標誌性的黑色皮褸，以示低調。