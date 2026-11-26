浙江台州一名史姓男子，為了求得「4444」連號車牌，輕信騙徒「認識車管所領導」的謊言，先後轉賬共44444元（人民幣，下同），最終卻換來對方失聯。黃岩警方接報後迅速破案，將騙徒抓獲並全額追回被騙的39444元。



史先生報警追回全款並製錦旗謝警方。（大河報）

迷信連號車牌 轉賬44444元求「好意頭」

據《大河報》引述黃岩公安消息，去年5月，因在家中排行第四，一直想辦理「4444」連號車牌的史先生，因辦手機靚號結識了李某，遂找其幫忙。

李某謊稱認識車管所領導，索要45000元辦理費（其中5000元為好處費），承諾一個半月辦妥，否則全額退款。史先生信以為真，先轉賬20000元定金。

史先生因在家中排行第四，一直想辦理「4444」連號車牌，示意圖。（網絡圖片）

苦等小半年後，李某於今年1月4日以「領導急用錢」為由催付尾款。史先生隨即轉賬24444元，湊齊44444元貪個「好意頭」，雙方約定1月9日上牌。

藉口領導有事甩底 退款5千後失聯

到了上牌當日，李某又改口稱「領導臨時有事去不了」。此後史先生多次追問，對方一直拖字訣。直到5月，李某才說會退錢，但直到8月31日僅退了5000元，承諾「剩下的一周後退還」。

然而之後史先生再聯繫對方時，不但消息不回，連店舖也關了門，史先生這才如夢初醒，向警方報案。

警循線擒騙徒 全數追回失款

9月17日，史先生報警稱被騙39444元。民警迅速梳理線索，於10月12日鎖定李某暫住地將其抓獲，被騙款項已全數返還。李某交代：「我是吹牛的，沒有認識什麼領導，就是為了讓他相信我有實力辦車牌。」

目前，李某已被公安機關依法採取刑事強制措施。警方亦提醒，辦理車牌、駕照等業務務必通過正規渠道，凡是自稱「認識領導」「有內部關係」能代辦靚號車牌，均屬詐騙，切勿輕信。