上海41歲的前信託公司銷售冠軍陳虹，原本家庭美滿、生活富足，卻在6年間被一名包裝成「海歸雙博士」的所謂「情緒療癒師」層層精神操控。對方不僅以在香港註冊的「上海與香港情緒心理研究院」作幌子，更利用「惡靈」軟件及高價水晶斂財，累計騙取陳虹1400餘萬元（人民幣，下同），導致她夫妻離散、抵押房產，最終確診重度抑鬱。涉案的劉某及助理朱某目前已被上海松江警方依法刑事拘留。



騙徒以在香港註冊的「上海與香港情緒心理研究院」作幌子，更利用「惡靈」軟件及高價水晶斂財，累計騙取陳虹1400餘萬元。（看看新聞）

假哈佛博士香港創空殼公司呃信任

據《看看新聞》，事源6年前，陳虹因表弟猝死留下心結，經介紹結識了化名「桑迪」的講師劉某。

劉某自稱哈佛、西北大學雙博士，實則僅有大專學歷，花了30萬元購買假學歷認證，並托人在香港註冊了一間名為「上海與香港情緒心理研究院」的空殼公司，藉此包裝權威形象。

起初，陳虹參加單節上萬元的繪畫、音樂療癒課，隨後劉某推銷800元一次的「唾液壓力測試」。該報告後台數據可隨意修改，陳虹首次測試顯示壓力年齡達100多歲，覆診時數據顯著降低，讓她誤以為療癒有效，徹底放下戒備。

不買水晶就會惡靈附體 滬女家中囤積300多件水晶

雙方建立信任後，騙局升級為靈修玄學。劉某宣稱人體會被黑暗能量及惡靈侵擾，必須購買水晶玉石護體。

她向陳虹展示一款「測惡靈」手機軟件，對着房間拍照便會出現小幽靈，更恐嚇陳虹丈夫「面相不好、被惡靈附身」，最終蠱惑陳虹與毫無大矛盾的丈夫離婚。

劉某宣稱人體會被黑暗能量及惡靈侵擾，必須購買水晶玉石護體。（看看新聞）

劉某宣稱人體會被黑暗能量及惡靈侵擾，必須購買水晶玉石護體。（看看新聞）

劉某看準陳虹的恐懼，在展廳以「不標價、砍價會削弱功效」的話術強買強賣，最貴一件水晶高達70萬元。陳虹不斷投入資金甚至抵押房產，前後花費1400餘萬元，家中囤積300多件水晶。離婚後陳虹精神恍惚，騎車帶孩時發生意外受傷，確診重度抑鬱。

看《奇異博士》吸取詐騙靈感

陳虹母親察覺異常後帶女兒報警。直到被踢出學員群，陳虹才如夢初醒。2025年10月，劉某與負責篩選「獵物」的助理朱某在機場落網。

所謂的惡靈軟件只是一個惡搞軟件，而黑暗能量的概念則起源於電影《奇異博士》（Doctor Strange）。（看看新聞）

經查，所謂天價巴西水晶實為連雲港出產的廉價貨，而所謂的惡靈軟件只是一個惡搞軟件，而黑暗能量的概念則起源於電影《奇異博士》（Doctor Strange）。目前，騙款多被劉某揮霍，兩人因涉嫌詐騙罪已被刑拘，涉案資金仍在追查中。